Decepcionante debut de la Selección Sub 23

Lo más fácil sería quedarse con la flojísima actuación del árbitro Jovanovic y la insólita expulsión de Ortega en el cierre del primer tiempo. Pero eso sería analizar una parte de la historia, porque hasta ahí, Argentina ya perdía con Australia y mostraba un flojo rendimiento en su debut en los Juegos Olímpicos de Tokio. Con 10, en el complemento apenas inquietó unos minutos y después volvieron a dominar los de Oceanía que sellaron un claro 2 a 0 en Sapporo. El próximo domino, el conjunto nacional irá obligado ante Egipto.

Lejos estuvo la presentación de Argentina de ser lo esperado. Más allá de que no cuenta con futbolistas mayores salvo el arquero Ledesma, por nombres y características ilusionaba ver a los de Batista, pero chocaron contra un rival pragmático, más vertical que aprovechó sus oportunidades, supo visualizar las falencias argentinas y se quedó con una clara victoria. El conjunto nacional generó poco y nada, el más desequilibrante fue Valenzuela, pero los que debían ser sus socios (Barco y Mac Allister) estaban muy lejos y no había conexión, todo dependía de una acción individual. Encima, cada vez que desnivelaban los australianos se encargaban de cortar con falta y reacomodarse. Atrás, no pasaba sobresaltos hasta que empezaron a jugarle por las bandas, un tiro libre de atrás de mitad de cancha cayó a espaldas de De La Fuente, el centro bajo encontró a Lachlan Wales libre para definir, Ortega no llegó a cerrar y los de Oceanía abrieron la cuenta. Para completar un primer tiempo para el olvido, Ortega se fue expulsado insólitamente, por un suave forcejeo en el área, lo amonestaron junto a un rival y por tener amarilla se fue a las duchas antes del cierre.

Argentina sintió el impacto y volvió dormido al complemento. El travesaño una vez y Ledesma en dos oportunidades lo mantuvieron con vida en el marcador. La "celeste y blanca" intentó mostrar una reacción pero dependió demasiado de Barco por la izquierda, pero que no tenía compañeros para juntarse y terminaba perdiendo contra la escalonada marca rival. Todo lo que le costaba a los de Batista, que hacían 15 toques antes de llegar al arco amarillo, era más simple para Australia, que en tres toques ponía un hombre de cara al arquero. Ledesma volvió a aparecer para ahogar el segundo y nada pudo hacer a los 34' cuando el recién ingresado Marcos Tillo metió un hermoso derechazo desde afuera del área que se clavó contra el caño izquierdo. Historia definida, resultado incuestionable, mucho para corregir para la Selección Nacional si quiere seguir con esperanzas de clasificar. El domingo a las 4.30 se mide con Egipto, que en el debut igualó sin goles con España.

Síntesis

Argentina (0): Jeremías Ledesma; Hernán De La Fuente, Nehuen Pérez, Facundo Medina y Francisco Ortega; Fausto Vera y Santiago Colombatto; Fernando Valenzuela, Alexis Mac Allister y Ezequiel Barco; Adolfo Gaich. DT: Fernando Batista.

Cambios: ST 0' Ezequiel Ponce por Valenzuela, 16' Marcelo Herrera por De La Fuente, 32' Martín Payero y Tomás Belmonte por Colombatto y Mac Allister, y 36' Pedro De La Vega por Barcos.

Australia (2): Thomas Glover; Nathaniel Atkinson, Harry Souttar, Thomas Deng y Joel King; Riley McGree, Denis Genreau y Connor Metcalfe; Lachlan Wales, Daniel Arzani, Mitch Duke.. DT: Graham Taylor.

Cambios: ST 26' Caleb Watts por Wales, 34' Marco Tilio y Nicholas D'Agostino por Arzani y Mc Gree, y 44' Keanu Baccus por Genreau.

Goles: PT 14' Wales (Au); ST 34' Tilio (Au).

Incidencias: PT 45'expulsado Ortega (Ar).

Árbitro: Srdjan Jovanovic (Serbia).

Estadio: Domo de Sapporo