Círculo se trajo un punto de Mendoza

El empate 1 a 1 de Círculo ante Huracán Las Heras se puede analizar de dos maneras. De una, hay que sacar un balance positivo porque el objetivo era volver a sumar después de dos derrotas consecutivas y traerse un punto de lejos no es poca cosa. La otra, es la más detallada, en la que ibas ganando, tu rival se quedó con un hombre menos antes del final del primer tiempo y, con 10, te terminó dominando en el complemento y se tuvo que conformar con la igualdad. La próxima semana, cierra la primera rueda frente a Sol de Mayo.

Le costó 10' acomodarse a Círculo a una cancha muy complicada y a un equipo con muchas variantes, que tuvo cuatro centrales en el fondo y dos habituales defensores ocupando lugares en la mitad de la cancha. Y lo hicieron bárbaro, porque cuando se amoldó, dominó todo el primer tiempo. Tuvo esa cuota de suerte que apenas habían pasado 11' cuando un tiro libre de Reali fue al área, Agüero metió la mano y Correa no dudó. Sancionó el penal que el propio exGimnasia canjeó por gol con un remate cruzado, ajustadao, contra el caño derecho de Moyano.

Si el local hasta ahí estaba nervioso, después peor, no encontró formas de llegar a Nieto que prácticamente no tuvo trabajo. Todo lo contrario con el Papero, que manejó la pelota, que estuvo concentrado para recuperar, que se animó y pudo estirar la cuenta con un remate de la medialuna de Martínez que se fue besando el caño y con un tiro libre de Reali que despejaron sobre la línea. Esa confusión en Huracán, combinada con el estado del campo de juego, hizo que a García se le fuera larga la pelota y pusiera un planchazo sobre Batista que lo mandó a las duchas. Los de Noto se fueron al descanso arriba en el marcador y con ventaja numérica.

Como era de esperarse, el local iba a salir con todo a buscar el empate y empezó a inclinar la cancha. Tenía la pelota, pero no llegaba a Nieto hasta que tuvieron una pelota parada que pudieron ganar en las alturas y Sebastián Nieto la sacó al córner. Por lesiones, Noto tuvo que meter dos cambios rápidos, gastó ventanas con las salidas de Batista y Sánchez, Círculo no podía agarrar la pelota pero tampoco se sentía cómodo jugando cerca de su arquero, aunque el peligro era cada vez mayor, sobre todo ganando infracciones cerca del área. Y por esa vía consiguió la igualdad, en un córner desde la derecha, Marcos Cabrera ganó en las alturas y dejó todo como al principio a los 23'.

Empezaba un nuevo partido. Entró Benedetti para buscar más aire fresco en el ataque, pero el envión seguía siendo de Huracán que inclinaba la cancha y no se notaba que estaba con 10 hombres. A esa altura, Círculo se dio cuenta que el empate no era un mal resultado, le quedaba cada vez más lejos el arco rival y, sin demasiada claridad, pero sí con mucha gente, el local se le venía para dar vuelta el marcador. Sin embargo, no volvieron a lastimar en los metros finales, los minutos se consumieron y el empate terminó estando bien. Fue un tiempo para cada uno en Mendoza y el Papero se trajo un punto que sirve.

Síntesis

Huracán (Las Heras) (1): Daniel Moyano; Martín Correa, Marcos Barrera, Adolfo Tallura y Juan Manuel Marital; Lucas Agüero, Agustín Verdugo, Luis Daher y José Méndez; Javier Peñaloza y Daian García. DT: Matías Minich.

Cambios: ST 20' Fernando Núñez por Agüero y 49' Federico Giuseponi por Méndez. .

Círculo Deportivo (1): Sebastián Nieto; Emiliano Rodríguez, Juan Zarza, Leandro Basterrechea y Gabriel Charra; Enzo Vértiz, Bruno Vedda, Sebastián Batista y Lucas Sánchez; Matías Reali y Diego Martínez. DT: Gustavo Noto.

Cambios: ST 2' Rodrigo Núñez por Batista, 10' Julián Duhalde por Sánchez y 26' Jonatan Benedetti por Rodríguez.

Goles: PT 11' Reali, de penal (CD); ST 23' Barrera (H).

Incidencias: PT 43' expulsado García (H)

Árbitro: Jonathan Correa, de Córdoba.

Estadio: "General San Martín", de Las Heras.