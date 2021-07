Alvarado mostró su peor cara en Córdoba y Belgrano lo goleó

Algún día podía pasar. Alvarado tuvo un mal día y no lo perdonaron, Belgrano lo goleó 3 a 0 y le dio un duro cachetazo al conjunto de Gastón Coyette que no pudo hacer nada de lo que venía haciendo, padeció atrás y no generó casi nada en ataque. Encima, antes del final lo echaron a Mieres y lo perderá para el choque frente a Riestra.

El entrenador sorprendió no devolviendo a la titularidad a Alsina, tras cumplir la sanción, y Molinas fue el reemplazante de suspendido Jaurena. Y el equipo extrañó horrores al juvenil que se había convertido en un baluarte en el mediocampo, con buena ubicación, recuperación y criterio para distribuir. Nada de eso hizo Alvarado y sufrió, se descuidó y Belgrano lo dominó sin problemas, generó muchas situaciones de gol y, por suerte para los marplatenses, careció de contundencia. Farre, conociendo a su rival, decidió esperarlo y salir rápido de contra, y así empezó a acumular ocasiones, Balboa era una pesadilla para la defensa y sólo le faltaba el gol. Cuando parecía que iba a zafar e iba a tener tiempo de acomodar en el descanso, Belgrano metió dos manos y lo noqueó. A los 40' Balboa definió bien ante el achique de Fernández y, un minuto después, asistió a Vegetti para ir al entretiempo comn ventaja de dos.

A la vuelta, Alvarado mostró ganas y Belgrano el fútbol. Todo lo que le costaba a la visita poder acercarse a Losada, le era fácil al dueño de casa que en tres pases ponía un delantero de cara al gol. Coyette intentó varias esquema y nombres, pero no cambió demasiado, el juego se fue diluyendo, la impotencia llevó a pegar alguna patada de más (en una de esas se fue Mieres expulsado) y en tiempo cumplido Balboa completó su tarde soñada con una nueva asistencia para que el goleador Vegetti le pusiera el moño al resultado.

Síntesis

Belgrano (3): Nahuel Losada; Juan Barinaga, Wilfredo Olivera, Novaretti y Axel Ochoa; Asprea, Zapelli, Sebastián Longo y Mariano Miño; Adrián Balboa y Vegetti. DT: Guillermo Farré.

Cambios: ST 22' Ulises Sánchez por Barinaga, 30' Gerónimo Tomesetti y Emiliano Romero por Asprea y Miño, y 44' Juan Ruiz Gómez y Adolfo Lima por Zapelli y Ochoa.

Alvarado (0): Pedro Fernández; Brian Mieres, Robledo, Franco Ledesma y Darío Cáceres; Malagueño, Julián Vitale y Molinas; Ezequiel Vidal, Cadenazzi y Astina. DT: Gastón Coyette.

Cambios: ST 13' Juan Alsina y Robertino Giacomini por Molinas y Astina, y 28' Mauro Valiente por Cáceres

Goles: PT 40' Balboa (B) y 41' Vegetti (B); ST 49' Vegetti (B).

Incidencias: ST 39′ expulsado Mieres (A).

Estadio: “Julio César Villagra”.

Árbitro: Sebastián Zunino.