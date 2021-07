A paso firme: Alvarado volvió a ganar y se prende

Ya no es casualidad. No es una racha ni un momento. Alvarado es un equipo, funciona como tal, con los intérpretes y los sistemas que elija, prioriza el manejo de la pelota, ataca profundo y defiende con mucha intensidad. Con esos argumentos, aunque el resultado indique que el 2 a 1 muy justito, la realidad es que quedó corto, que el conjunto de Gastón Coyette fue superior, no tuvo la contundencia de otros partidos pero le ganó con mucha autoridad a Chacarita para seguir acercándose a la zona de clasificación.

Cuando estás con la flecha para arriba, te sale todo. Porque a los 2', un error de Irazoque en la salida pudo complicar el panorama pero llegó justo Navarro para barrer y evitar el gol de Gallegos. Fue la única de serio peligro de Chacarita en la etapa, porque después aún en los momentos que perdió la pelota, Alvarado no sufrió, fue superior y siempre pareció estar más cerca del segundo que la visita del empate. Y así como estás tocado cuando el rival llega a fondo y no te puede convertir, también se nota cuando en la primera clara que tenés facturás, con el goleador que está con el aura, vuelve después del Covid y aguanta la marca de Ríos, gira perfecto y casi sin espacio saca una mediavuelta bárbara que se desvía y se mete por arriba de la cabeza de Trípodi. 1 a 0 a los 15' y la confianza en alza.

Sin entender cómo se encontraba abajo en el marcador, Chacarita quedó golpeado y no podía salir. Entonces, el "torito" fue a meter el nockout, pero le faltó contundencia. Navarro llegó mal pisado y cabeceó alto, Jaurena metió una asistencia bárbara para Vidal que se abrió mucho y Trípódi logró tapar con el cuerpo, Astina erró una que no suele errar cuando Cáceres se tomó un segundo más, metió el pase atrás y el "7 bravo" definió por arriba del travesaño. Después de ese momento en el que la visita trató de dividir la posesión, volvió a acelerar el "torito" con una asistencia de Astina par Cadenazzi que metió el zurdazo que exigió una gran respuesta de Trípodi. Al vestuario se fueron con el local con mejores sensaciones y la incertidumbre de cómo responderían en el complemento después de los días de aislamiento.

En el comienzo de la segunda mitad no pasaba demasiado y el trámite era equilibrado. Hasta que a los 8' llegó una pelota parada ejecutada con maestría por Perdomo que tiró por bajo, por delante de los defensores y Ramiro Ríos por el segundo palo lo fusiló a Fernández que no pudo sacar. El encuentro se hizo de ida y vuelta, Chacarita tuvo el segundo en un gran ataque que Nieto terminó metiendo un cabezazo en el palo con el arquero fuera de acción, y en la contra Vidal equivocó el pase cuando eran tres contra tres. En ese contexto, con la visita animándose más, Alvarado volvió a pegar fuerte. Se juntaron Cadenazzi y Vidal por el medio, el "pulga" metió el pase desde el piso a Mieres que abrió los ojos y sacó el pase rasante para Astina qeu en el segundo palos sentenció a Trípodi y le devolció la ventaja al dueño de casa.

Con la ventaja, Coyette empezó a equilibrar energías y sacó a Cadenazzi (reciéntemente de alta) y mandó a Bogado (otro de los que volvía) para ver si podía aprovechar la velocidad con los espacios. Los de Aldirico dependían de pelotas paradas, el "torito" era más con la pelota y casi lo liquida en un córner que anticipó Vitale y salvó sobre su caño izquierdo. Después de mucho tiempo volvió Iván Molinas y Alvarado se rearmó con línea de cinco, Navarro como tapón, dos interiores y los dos rapiditos arriba. Lo pudo definir en alguna contra pero le faltó contundencia, Chacarita no tuvo argumentos para llegar a Fernández y el conjunto de Coyette ratificó su momento, volvió a ganar y es cosa seria.

Síntesis

Alvarado (2): Pedro Fernández; Brian Mieres, Juan Ramón Alsina, Agustín Irazoque y Darío Cáceres; Sebastián Jaurena, Julián Vitale y Leandro Navarro; Ezequiel Vidal, Felipe Cadenazzi y Marcos Astina. DT: Gastón Coyette.

Cambios: ST 23' Emiliano Bogado por Cadenazzi, 33' Iván Molinas por Astina y 46' Joaquín Méndez por Vidal.

Chacarita (1): Emanuel Trípodi; Federico Mazur, Iván Centurión, Ramiro Ríos y Rodrigo Insúa; Alexis Vega, Luciano Perdomo, Emanuel Ibañez y Nicolás Chaves; Luciano Nieto; Matías Gallegos. DT: Cristian Aldirico.

Cambios: ST 20' Enzo Hoyos y Ariel López por Mazur y Gallegos, Gonzalo Groba y Rodrigo González por Perdomo y Chavez.

Goles: PT 15' Cadenazzi (A); ST 8' Ríos (Ch), 17' Astina (A)

Árbitro: Julio Barraza.

Estadio: “Josè María Minella”.