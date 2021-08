Se definen los últimos siete clasificados a la Zona Campeonato

Se juega este sábado la séptima y última fecha del Torneo "Copa Cincuentenario", será la última oportunidad para que varios equipos se metan en Zona Campeonato pensando en la pelea por el título anual mientras que la Quinta División, que viene de jugar entre semana, también tendrá la chance de sellar su pasaporte hacia lo que viene.

Son siete puestos disponibles para catorce candidatos. Sin dudas, un final de fase apasionante.

En la Zona A, San Lorenzo, Argentinos y Colegiales lucharán por quedarse con un puesto en el podio. El "Patanegra" visitará a Unión en cancha de Mitre en tanto que los de la Avenida Paso y los balcarceños jugarán entre sí para saber su futuro.

En la B, el duelo clave se desarrollará en el predio de Alvarado donde el "Torito" hará de local ante Libertad. Los dirigidos por D'Urso necesitan un empate al menos para meterse en Zona Campeonato en cuanto que los de Nartallo deberán ganar para robarle el lugar al "Tricolor".

En la C también hay tres que luchan por una o dos plazas considerando la posibilidad de avanzar como mejor cuarto. En el "Juan José Carnevale", General Urquiza y Talleres gastarán sus últimas cartas para no alejarse de Círculo y San José que ya están clasificados. Pero Cadetes también están en la conversación ya que un triunfo ante el "Papero" lo colocará en una buena ubicación.

Finalmente, la D tiene a Deportivo Norte y River como privilegiados. los tres partidos tendrán injerencia en lo que suceda debido a que Peñarol (8 puntos), Independiente (7) y Boca (7) podrán quedarse con dos lugares en caso de ganar sus encuentros.

PROGRAMACIÓN TENTATIVA

Cancha: Nación

12:45hs, Nación vs Racing (Costanzo, González y Oliver)

15hs, Nación vs Racing (Mella, Costanzo y González)

Cancha: San Lorenzo

15hs, Los Andes vs General Mitre (Izza, Baquero y Loza)

Cancha: Alvarado

12:45hs, Alvarado vs Libertad (Samatán, Gerez y Díaz)

15hs, Alvarado vs Libertad (Gerez, Samatán y Díaz)

Cancha: Banfield

12:45hs, Banfield vs Chapadmalal (E. López, Espinillo y Monsalves)

15hs, Banfield vs Chapadmalal (Nuesch, E. López y Espinillo)

Cancha: Libertad

12:45hs, Cadetes vs Círculo Deportivo (Scuffi, Ramos y A. Núñez)

15hs, Cadetes vs Círculo Deportivo (Abboud, Scuffi y Ramos)

Cancha: River

12:45hs, General Urquiza vs Talleres (Foschi, Ghiglione y Pereira)

15hs, General Urquiza vs Talleres (Funes, Foschi y Ghiglione)

Cancha: Al Ver Verás

12:45hs, Al Ver Verás vs Independiente (García, Ferreira y Correa)

15hs, Al Ver Verás vs Independiente (Silva, García y Ferreira)

Cancha: Once Unidos

12:45hs, Once Unidos vs Boca (Romero, Cristofanetti y Spognardi)

15hs, Once Unidos vs Boca (Miranda, Romero y Cristofanetti)

Cancha: Deportivo Norte

12:45hs, Deportivo Norte vs Peñarol (Avero, Debrina y Ordóñez)

15hs, Deportivo Norte vs Peñarol (Debrina, Avero y Ordóñez)

Cancha: Chapadmalal

12:45hs, Colegiales vs Argentinos del Sud (Ruíz Díaz, Óngaro y Bravo)

15hs, Colegiales vs Argentinos del Sud (Millas, Ruíz Díaz y Óngaro)

Cancha: General Mitre

12:45hs, Unión vs San Lorenzo (Cajal, Zagaglia y Olivares)

15hs, Unión vs San Lorenzo (Llona, Cajal y Zagaglia)

Cancha: Atlético Mar del Plata

12:45hs, Huracán vs Kimberley (M. Núñez, Montero y Berardi)

15hs, Huracán vs Kimberley (Campagnoli, M. Núñez y Montero)

Cancha: Almagro Florida

15hs, Almagro Florida vs River (K. Gómez, Luxen y Babbitt)

Cancha: San José

12:45hs, San José vs San Isidro (Luxen, K. Gómez y Babbitt)

POSICIONES Y CLASIFICADOS

Zona "A": Kimberley 13 puntos (Clasificado); San Lorenzo y Argentinos 9; Quilmes 8, Colegiales 7, Unión 2, Huracán 1.

Zona "B": Nación 15 puntos (clasificado); Atlético Mar del Plata 12 (c); Libertad 9; Alvarado 7; Racing 5; Mitre 3; Los Andes 1.

Zona "C": Círculo 12 puntos (clasificado); San José 12 (c); Talleres 8; Cadetes 6; Urquiza 6; Chapadmalal 2; Banfield 2; Camet 0.

Zona "D": River Plate 11 puntos (clasificado); D. Norte 11 (c); Peñarol 8; Boca 7; Independiente 7; Once Unidos 4; Al Ver Verás 1.

CLASIFICACIÓN

SEGUNDA ETAPA: Los 3 (tres) primeros de cada zona mas los 2 (dos) mejores cuartos, clasificarán a la Zona Campeonato (2 zonas de 7 equipos cada una) , que se compondrán de la siguiente forma:

Zona 1: 1 zona A, 1 zona B, 2 zona C, 2 zona D, 3 zona A, 3 zona B y mejor cuarto

Zona 2: 1 zona C, 1 zona D, 2 zon a A, 2 zona B, 3 zona C, 3 zona D y 2 mejor cuarto.

Los restantes equipos pasarán a disputar la Zona Reválida (2 zonas de 7 equipos cada una), que se compondrán de la siguiente forma:

Zona 1: 3 mejor cuarto, 5 zona A, 5 zona B, 6 zona C, 6 zona D, 7 zona A y 7 zona B

Zona 2: 4 mejor cuarto, 5 zona C, 5 zona D, 6 zona A, 6 zona B, 7 zona C y 7 zona D Tanto en la Zona Campeonato como en Reválida se jugará todos contra todos en una sola rueda