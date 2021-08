Mar del Plata Club se corta en el Grupo 1

Sporting le ganó su partido a Universitario, pero sigue lejos de su clásico rival que no afloja. (Foto: Prensa URMDP)

Se disputó la Fecha 7 del Torneo Clasificatorio, y Mar del Plata Club sigue hilvanando triunfos en fila. Esta vez su víctima fue Comercial, a quién derrotó por 71 a 15. El otro gran triunfador de la jornada fue Sporting, que venció en un duelo clave a Universitario.



Mar del Plata Club sigue siendo una aplanadora, que conjuga un juego sólido con un buen desempeño de cara al in goal rival. Así lo sufrió Comercial, que en su casa recibió a los de Santa Celina y cayó ante el poderío rival por 71 a 15.



Sporting necesitaba recuperarse de la caída frente a San Ignacio, y el partido contra Universitario en su casa se presentaba como una excelente oportunidad. En un duelo clave por la clasificación, fue el equipo de Villa Marista que venció por 34 a 21 a el del Barrio Libertad.



En Valle Hermoso San Ignacio recibió a Los Cardos, y en duelo de verdes prevaleció el de Tandil. En un verdadero partidazo, con cambios de ganador incluido, el triunfo fue para los serranos por 30 a 24.



En el Grupo 2, se jugó sólo un partido en donde Uncas, el líder, se quedó con el duelo de coterráneos frente a Los 50 por 41 a 9.

Resultados - Sábado 14

Grupo 1

Comercial 15 - 71 Mar del Plata Club

Comercial 29 - 59 Mar del Plata Club (Intermedia)

Comercial 24 - 41 Mar del Plata Club (M-19)



San Ignacio 24 - 30 Los Cardos

San Ignacio 20 - 22 Los Cardos (Intermedia)

San Ignacio 10 - 39 Los Cardos (Preintermedia)

San Ignacio 0 - 0 Los Cardos (M-19)



Sporting 34 - 21 Universitario

Sporting 49 - 0 Universitario (Intermedia)

Sporting 15 - 15 Universitario (Preintermedia)

Sporting 15 - 12 Universitario (M-19)

Tabla de Posiciones

Mar del Plata Club...34 puntos

Los Cardos...20

Sporting...20

Universitario...17

San Ignacio...11

Comercial...0



Próxima Fecha



Mar del Plata Club vs. San Ignacio

Universitario vs. Comercial

Los Cardos vs. Sporting

Grupo 2

Biguá 17 - 5 Unión del Sur (M-19)

Uncas 41 - 9 Los 50

Uncas 28 - 10 Los 50 (Intermedia)



Campo de Pato 17 - 45 Pueyrredón (Amistoso Obligatorio)

Campo de Pato 15 - 30 Pueyrredón (Intermedia)



Tabla de Posiciones



Uncas...28

Biguá...16*

Pueyrredón...9

Los 50...5

Unión del Sur...5*



* Tienen un partido menos

Próxima Fecha

Unión del Sur vs. Uncas

Los 50 vs. Pueyrredón

Campo de Pato vs. Biguá (Amistoso obligatorio)

Torneo Oficial

Mar del Plata Club 80 - 0 Los 50 (M-17)

Mar del Plata Club 45 - 7 Los 50 (M-16)

Mar del Plata Club 43 - 5 Los 50 (M-15)