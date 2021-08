Imanol Enriquez, un marplatense campeón del fútbol uruguayo con el humilde Plaza Colonia

Dentro de un amplio espectro de futbolistas argentinos desperdigados por el mundo, también Mar del Plata tiene a los suyos buscando su destino profesional. Un caso es el de Imanol Enriquez Martiarena, un centrodelantero de 21 años que este fin de semana se consagró campeón del Torneo Apertura de la primera división del fútbol uruguayo con el humilde Plaza Colonia, por encima de los poderosos e históricos Nacional y Peñarol. En charla con 0223 desde la turística y pequeña ciudad Colonia del Sacramento, el marplatense repasó su historia, que comenzó en Banfield, continuó en Kimberley y luego Estudiantes de La Plata.

Enriquez, cuya familia es del barrio Colinas de Peralta Ramos, comenzó su vida futbolística a los 4 años en Banfield, del puerto. Allí se destacaba por su fuerte remate: "Siempre mi mamá recuerda que sacaba los tiros libres, los córners, le pegaba muy fuerte". Hasta que al pasar a cancha de once, dio el salto a Kimberley, donde permaneció hasta 2013.

Enriquez, con la "10" de Banfield.

La insistencia de un profesor de su colegio, el Atlántico del Sur, para que se pruebe en Estudiantes de La Plata dio sus frutos: "me decía que me quería llevar, yo no le daba bola, hasta que acepté. Le dije a mis padres, viajamos a una prueba de una semana a fines de 2012, me fue re bien y querían que me quedara. Mis viejos no quisieron todavía. Durante 2013 entrenaba en Kimberley y cuando me llamaban viajaba a jugar para Estudiantes. Y en 2014 ya me quedé en la pensión de City Bell", rememoró ante 0223 sobre el paso clave de su carrera. "Jugué siempre de `9` y en sexta, me pusieron como extremo o volante por derecha. Así me subieron a la reserva", sostuvo sobre su posición en la cancha.

Imanol, destacado como figura en las inferiores de Estudiantes por una web partidaria.

Allí en el club platense estuvo durante siete años inolvidables. "No pudimos salir campeones pero del ´Pincha´ tengo los mejores recuerdos. Me quedaron mis amigos, de todos lados del país. Fue un grupo lindo". Sobre su paso por la entidad presidida por Juan Sebastián Verón, recordó: "Debuté en 2017 en la reserva con el `Chino` (Leandro) Benítez. Luego agarró el `Chavo` Desábato y no me tuvo mucho en cuenta, entonces tuve ganas de irme", explicó.

Cruzar el Río de La Plata, por la oportunidad

Sin continuidad en Estudiantes, mediante su representante, surgió la posibilidad de una prueba en Plaza Colonia de Uruguay a fines de 2019: "Jugué unos amistosos, me fue muy bien y me quedé desde principios de 2020. Luego, de febrero a junio volví a Mar del Plata por la pandemia". Allí firmó un contrato hasta diciembre de este año. Estudiantes de La Plata acordó quedarse con el 25 % de una futura transferencia.

El Club Plaza Colonia de Deportes es una entidad centenaria, fundada en 1917 pero que históricamente jugó ligas regionales, formó entre otros al reconocido zaguero Diego Lugano, hasta que tras una reforma de la Asociación Uruguaya de Fútbol para descentralizar el fútbol, llegó a la primera división en 2002. Descendió a segunda en 2005, en 2006 no compitió por problemas económicos, retornó a primera en 2007 y volvió a descender. Hasta que en 2014 retornó a la máxima división, y en 2016 quedó en la historia al coronarse campeón del torneo de primera, lo que lo llevó a la denominación del ´Leicester de Sudamérica", en alusión al club inglés que fue inesperado campeón de la Premier League, ese mismo año.

Tras volver a Uruguay en junio, Imanol Enriquez tuvo poca continuidad. El 2020 fue errático. Apenas ingresó a los 90 minutos en la fecha 9 ante Maldonado, hace casi un año. Y otros dos minutos por el Torneo Intermedio, en octubre.

Relanzamiento, primer gol y confianza

El 2021 tenía a Plaza Colonia complicado con el descenso. En enero, asumió el director técnico Eduardo Espinel en lugar de Matías Rosa para encaminar un Torneo Clausura que culminó con el equipo en el décimo puesto, lejos de la "tabla de abajo". En la fecha 8 ante Boston River, el delantero marplatense marcó su primer y único gol en el equipo, donde jugó en los últimos 17 minutos en la victoria por 3 a 0. "Soy un centrodelantero que me gusta jugar de espaldas. También me gusta jugar al espacio, marcar diagonales. A la hora de defender, soy solidario con el equipo", analizó sobre sus cualidades. También su altura (1.80 metros) lo favorece. Y cuenta con muy buena técnica, manejando ambos perfiles.

Para el actual Torneo Apertura, el club sorprendió al fútbol uruguayo al contratar en abril a un histórico de aquel país: Cristian "Cebolla" Rodríguez. El experimentado volante ofensivo de 35 años, exSelección uruguaya (campeón Copa América 2011 y mundialista en Brasil 2014), y con amplio recordido europeo en Benfica y Porto de Portugal, Atlético de Madrid, París Saint Germain de Francia, Parma de Italia y de paso por Argentina en Independiente de Avellaneda, revolucionó al Departamento de Colonia y le dio más calidad al plantel. Al respecto de esta figura, Imanol valoró: "Como jugador, ni hablar. Y como persona, es el que más sumó para el grupo. Tiene muchísima humildad. Igual que el ´Flaco´ (Álvaro) Fernández . Jugadores que pasaron por la Selección uruguaya y suman tanto en lo futbolístico como en lo humano".

Enriquez cuenta que hubo un cambio mental con el arribo del flamante DT: "Cuando cambiamos de técnico, ni bien llegó hubo una charla y nos preguntó para qué estábamos. Y Mario Risso -experimentado defensor del equipo- dijo ´estamos para salir campeones´. Dicho y hecho. Ayer el técnico me decía ´tenía razón Mario`. Igualmente nunca lo imaginas. Vos siempre peleas para hacer un buen torneo, pero para salir campeón....están Nacional, Peñarol, Liverpool que hizo un buen torneo. Fue algo increíble".

En este certamen, Imanol Enriquez ingresó siempre desde el banco en ocho de los trece partidos previos (un total de 80 minutos). Pero, cosas del destino, tuvo su debut absoluto como titular en el partido decisivo, el pasado sábado ante Wanderers de Montevideo, como visitante. Es que la dupla titular no pudo jugar: el brasilero Diogo fue expulsado y el uruguayo Juan Cruz Mascia se lesionó. "Fue increíble. En casi dos años no había jugado nunca de entrada. La semana previa fue unos nervios y ansiedad tremendos. Pero cuando entré a la cancha, se me fue todo. Fue algo muy lindo", sentenció.

Plaza Colonia se impuso 2 a 0, y el exBanfield y Kimberley jugó 84 minutos. El "Pata blanca" se consagró campeón con 33 puntos (10 triunfos, 3 empates, 1 derrota), cuatro unidades encima de Nacional y seis más de Peñarol, los históricos del país vecino. Triunfos agónicos, siete éxitos como visitante, y la defensa, que fue la clave: apenas recibió 7 goles, y en las últimas cinco fechas mantuvo la valla invicta: "A la hora de defendernos, vos jugabas el partido y sentías ´ni loco nos hacen un gol´. La defensa estuvo muy sólida todos los partidos. Pero el técnico también le encanta que juguemos. Nos da mucha confianza para jugar. Y si te equivocás por intentar jugar, te banca. Eso es lo bueno y creo que fue clave para salir campeones, la confianza que nos dio desde el primer día que llegó", sostuvo Imanol sobre las claves del éxito.

De inmediato, los medios grandes de Uruguay dimensionaron el éxito del club chico. "Fue una sorpresa. Acá siempre sirve que sean campeones Nacional o Peñarol", sostuvo Imanol.

Colonia, un lugar hermoso y de paz

Imanol Enriquez cambió el mar por el río en la ciudad de Colonia del Sacramento, esa ciudad que enamora a los argentinos que la visita en ferry desde Buenos Aires, en tan solo una hora y quince minutos de viaje. Con su casco histórico declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1995 y una población de 26.000 habitantes (Censo 2011), el fútbol no escapa a la pasión que todo uruguayo siente por ese deporte. El Club Juventud de Colonia y Plaza Colonia son las entidades de aquel departamento.

"Es un club chico, familiar, pero la verdad que está muy bien organizado. No viene mucha gente a vernos. No tenemos tanta presión", cuenta Enriquez a 0223. "Acá en Colonia además se vive muy diferente a lo que es Argentina. La gente es tranquila. Estoy muy contento en este lugar", relató.

El segundo título en la historia del club le dio felicidad a sus habitantes, que recibieron al plantel con una caravana de gente. "Cuando volvimos de Montevideo, yo no me imaginé que habría tanta gente. Fue lindo. Colonia no es muy grande pero casi toda la gente nos vino a recibir y nos acompañó hasta la intendencia municipal", relató Enriquez. Con 21 años y una carrera que acaba de comenzar en el profesionalismo, dice estar muy bien en este club con el cual tiene contrato hasta diciembre: "Me gustaría seguir acá. Estoy contento y cómodo. Pero obviamente, si surge una buena posibilidad en el futuro, se analizará", culminó.