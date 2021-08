Falló la silleta y quedó colgado de un quinto piso 40 minutos: "Fue muy traumático"

Javier tiene 36 años y el viernes pasado experimentó una de las situaciones más traumáticas que le tocó vivir en su trabajo: la silleta en la que estaba sentado falló y quedó colgado en un quinto piso durante 40 minutos. Su vida pendía de una soga.

El siniestro se registró el viernes pasado cuando Javier realizaba unas tareas de mantenimiento en el edificio del rectorado de la Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp), ubicado en Diagonal Alberdi al 2600. Un desperfecto en el ojo de la silleta casi le cuesta la vida.

"Estuve 40 minutos colgado, fue muy traumático. Por suerte tenía bien puesto el arnés", relató el trabajador a 0223. Personal de Bomberos acudió al lugar y desplegó un operativo para salvarle la vida al hombre, que corría riesgo de caer al vacío. Además, producto del accidente, Javier también sufrió un desagarro en uno de sus hombros.

Ante esta situación, el obrero reparó en los riesgos que conlleva la actividad pero también en la precariedad laboral que existe en el sector. "Siempre pedí tener un ayudante y lamentablemente nunca lo tuve. No tenemos sindicato, nadie se hace cargo de nosotros", cuestionó. "Los silleteros nos ponemos el arnés y arriesgamos nuestras vidas", confió.

Asimismo, apuntó contra la aseguradora de riesgo de trabajo (ART) que recién lo contactó cuatro días después del siniestro que casi le cuesta la vida. "Desde el viernes que no puedo dormir y recién el martes me llamaron y me mandaron al Hospital Privado de Comunidad (HPC)", explicó.

En pleno estado de shock, Javier está con carpeta psiquiátrica y tiene miedo de perder su única fuente de empleo con la que mantiene a sus tres hijos de 6, 9 y 12 años y a su pareja.