Círculo perdió pero mostró otra cara

Hay veces que no se puede discutir una derrota y no hay mucho para decir. En otras oportunidades, un equipo llega golpeado, cambia la imagen, muestra una mejor versión, tiene todo para ganar y termina perdiendo, y todo es más difícil de analizar. Círculo hizo méritos para quedarse con algo más pero una mano de Ramiro Rodríguez a poco del final, le dio a Peñarol de llevarse el triunfo por 2 a 1 del "Guillermo Trama" y amargar el debut de Lucas Baldino en el banco Rojiverde.

Bruno Vedda volvió a jugar en el lateral derecho. En el complemento, amonestado, lo cambiaron. (Foto: Martín Angelini)

Si Lucas Baldino había dicho que se hizo hincapié en la parte anímica, se notó. Porque Círculo salió con otra postura en el campo de juego, se paró más adelante, presionó alto y sumó gente en ataque. Entonces, antes de los 10' ya merecía ir en ventaja, porque Pave había tenido dos grandes intervenciones frente a Vértiz y Ullúa, y porque Diego Martínez llegó demasiado exigido a un gran centro rasante de Reali y se le terminó yendo por encima del travesaño en la boca del arco. Peñarol estaba sorprendido y no podía salir, apenas avisó en el juego aéreo pero la defensa respondió para sacar. Aunque era todo del local, que en una contra pudo abrir el marcador con Ramiro Rodríguez que remató alto y que, a los 18', tuvo su premio. Córner desde la derecha, anticipo perfecto del capitán y 1 a 0 para el Papero.

Diego Martínez metió un buen anticipo y abrió el marcador para Círculo. (Foto: Martín Angelini)

Con el resultado a su favor, Círculo intentó manejar más la pelota y esperó el momento para salir en velocidad. Ullúa, Vértiz y Reali eran una pesadilla para la última línea visitante, Batista se filtraba atrás de Illanes y los sanjuaninos no le encontraban la vuelta al partido. Lograron equilibrar las acciones pero casi nunca inquietaron a Chiappero, más allá de dos tiros libres en buena posición que no terminaron usufructuando. Del otro lado, el dueño de casa estuvo más cerca del segundo con un córner de Ullúa que casi se le mete olímpico a Pave y un buscapié de Vértiz que tenía destino de Martínez y Pfund despejó en el camino y por centímetros no metió en su propio arco. Los de Baldino se fueron al entretiempo sabiendo que quedaba mucho por delante, pero con gran parte del objetivo cumplido y una imagen totalmente diferente.

La visita lo dio vuelta

Peñarol intentó salir a ser protagonista en el complemento, pero Círculo le sacó la pelota y empezó a manejarla. Cuando mejor estaba y no pasaba sobresaltos, Da Silva aguantó una pelota en tres cuartos y buscó a Leandro Espejo que se sacó un defensor de encima y definió por abajo de Chiappero para dejar todo como en el arranque. Lo más importante era que el equipo no se caiga y siga igual. El problema estaba en Da Silva, el "9" empezó a complicar jugando de espalda y le daba buenas opciones a su equipo. El encuentro estaba entretenido, de ida y vuelta, los dos tenían ocasiones de gol, con Reali como principal vía de desnivel.

Matías Reali se engolosinó en algunas, pero fue de los mejores de Círculo. (Foto: Martín Angelini)

El choque estaba parejo, pero se lo veía mejor a Peñarol, entonces Baldino comenzó a meter mano, ajustó en la defensa y puso aire fresco en ataque. Ahí Círculo dejó de sufrir y estaba mejor parado. Pero no liga nada el Papero. Un córner que rechazó bien Chiappero le pegó sin intención en la mano a Ramiro Rodríguez, Fernando Marcos sancionó el penal y Da Silva puso el 2 a 1 cuando restaban 12' para el final. Hasta el final, Círculo fue a la calma, con paciencia, pero le costó llegar con peligro contra un rival que metió más gente atrás y se dedicó a cuidar el resultado. La última fue una tijera de Barberini que tuvo buena fuerza pero cayó al medio del arco y Pave se quedó con las esperanzas del Papero.

Lucas Baldino puso su impronta en el equipo y, más allá del resultado, se puede ir conforme. (Foto: Martín Angelini)

Derrota que duele, como todas, pero con un sabor distinto. Círculo mostró otra cara, dejó otra imagen y ahora tiene que buscar seguir mejorando, sin tiempo para trabajar porque el miércoles visitará a Estudiantes en San Luis por la 19° fecha de la Zona A.

Síntesis

Círculo Deportivo (1): Lucio Chiappero; Bruno Vedda, Leandro Basterrechea, Emiliano Rodríguez y Lucas Sánchez; Enzo Vértiz, Ramiro Rodríguez, Sebastián Batista y Matías Reali; Ever Ullúa y Diego Martínez. DT: Lucas Baldino.

Cambios: ST 20' Maximiliano Meza por Vedda, 27' Gabriel Charra y Enzo Astiz por Ullúa y Martínez, y 36' Pedro Barberini por Sánchez.

Peñarol (SJ) (2): Diego Pave; Agustín Bellone, Guillermo Pfund, Emanuel Yori y Julio Sacallán; Luis Argumosa, Fabricio Illanes, Claudio Acosta y Francisco De Souza; Leandro Espejo y Nelson Da Silva. DT: Edgardo Herrera.

Cambios: ST 15' Kevin Frías por Dul, 20' Francisco Salinas por De Souza. 36' Julio López y Julio Montero por Bellone e Illanes.

Goles: PT 18' Martínez (CD); ST 6' Espejo (P) y 33' Da Silva, de penal (P).

Árbitro: Fernando Marcos, de Bahía Blanca.

Estadio: "Guillermo Trama".