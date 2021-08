Desesperado pedido de una madre: lleva más de 80 días sin ver a su hija de 5 años

María Cecilia Fraga Errecart está desesperada: desde hace 84 días su hija de cinco años quedó a cargo de su padre, un hombre imputado por violencia de género. Desde entonces, la mujer no tiene ningún tipo de contacto con la nena: asegura que la cambiaron de colegio, ya no realiza las actividades que solía hacer fuera del horario escolar y ni siquiera tiene un número telefónico al cual llamarla.

Durante todo este tiempo, Cecilia, que se desempeña como radióloga en el sistema sanitario municipal, hizo todo lo que estuvo a su alcance para recuperar a su hija, con quien vivió toda la vida en su casa del barrio El Grosellar. De allí, hace casi tres meses, con un importante operativo policial que incluyó ocho patrulleros, por una decisión del Juzgado de Familia N° 5, a cargo de la jueza Clara Alejandra Obligado, un oficial de justicia se llevó a la menor. La escena quedó grabada en un video casero, en el que se ve a la nena llorando a los gritos en medio de la tensa situación.

Los problemas entre Fraga Errecart y su expareja comenzaron cuando ella quedó embarazada y continuaron hasta que se separaron, poco después del nacimiento de la niña. “Me quiso matar dos veces; llegó a atropellarme con el auto y quedó grabado en cámaras de seguridad que ya presenté a la justicia”, describió Cecilia. De hecho, a raíz de las denuncias correspondientes, todo derivó en una causa judicial por amenazas y lesiones leves doblemente agravadas por la relación de pareja y por mediar violencia de género en concurso real, a cargo de la fiscal Graciela Trill, quien ya solicitó a la Justicia de Garantías la elevación a juicio del expediente.

Según Cecilia, no es la primera vez que el padre de su hija busca quitarle la tenencia. La primera -dijo- fue cuando la nena tenía apenas diez meses y todavía ella la amamantaba. Al final, recordó, tras la intervención de su abogada y hasta de la entonces titular de la Dirección de Políticas de Género del municipio, Susana Mercado, logró recuperarla. “Me dejaron a la beba envuelta en una manta en la puerta de mi casa”, aseguró en diálogo con 0223.

Lo cierto es que esta vez, la Justicia avaló el pedido de revinculación solicitado por el padre y ni Fraga Errecart ni los abuelos de la chiquita consiguieron siquiera un régimen de visitas para verla. Por ese motivo, contrató a los abogados del Estudio Mercado, de Capital Federal, quienes solicitaron la recusación de Obligado. En consecuencia, el expediente ahora quedó en manos del Juzgado de Familia N° 4, a cargo de la jueza subrogante Julieta Zotta, hasta tanto la Cámara resuelva el planteo de los abogados de Fraga Errecart.

A pedido de la jueza Obligado, Fraga Errecart fue sometida en julio último a pericias psiquiátricas. El informe, al que este medio tuvo acceso, indica: “Al momento no presenta síntomas de descompensación psíquica. Sus funciones psíquicas se encuentran conservadas. Presenta juicio de realidad. Presenta capacidad psíquica conservada. No obstante se pone de relieve la difícil situación familiar y judicial que atraviesa tras no tener contacto con su hija, lo que en forma reactiva y totalmente normal le produce una gran angustia". No obstante a ello, la mujer sigue sin saber dónde está su hija. “No tengo mal prontuario, ni como profesional ni como mamá, pero así y todo, el Juzgado no contesta ningún escrito”, remarcó. En ese sentido, lamentó que tampoco se tienen en cuenta los antecedentes por violencia, por lo que reclamó una justicia con perspectiva de género.

Este medio intentó comunicarse con el Juzgado de Familia N° 5 para conocer el estado de la causa. La respuesta fue que se trata de un caso “muy complejo”, pero que por haber una menor involucrada y la obligación de preservar el derecho a intimidad no harán declaraciones al respecto.