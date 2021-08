Alvarado volvió a quedar en deuda

Uno de los pocos intentos de Tempelery en la tarde. Alvarado no pudo estrenar con triunfo la nueva camiseta. (Foto: Prensa Temperley)

El balance es negativo. Seguramente, en algunos pasajes del partido se haya visto parte del funcionamiento que hizo a Alvarado un equipo consistente, con muchas llegadas y que era incómodo para los rivales. Pero la realidad es que, en la mayor parte del juego, no tuvo claridad, no supo aprovechar la superioridad numérica tempranera y el empate 0 a 0 frente a Temperley no cierra por ningún lado en el arranque de la 23° fecha de la Primera Nacional.

Parecía que todo se le iba a facilitar al equipo de Gastón Coyette cuando Lobo Medina (un tanto apurado) expulsó a Díaz por un golpe con el codo en la disputa de la pelota con Astina. Sin embargo, terminó siendo contraproducente porque le dio otra obligación y no la supo usar. Un equipo armado para lastimar con espacios, se encontró con un rival que, por el contexto, se metió atrás y le sacó ese lugar. Entonces, todo se resumió en intentos de Vidal y, principalmente Astina, que perdieron más de lo que ganaron. Por eso, la primera mitad se fue con la sensación de que Alvarado era más, pero tenía que ver con la postura y dónde se jugaba el partido que con las situaciones que fueron escasas de ambos lados. Incluso, al descanso se fueron con una clara cada uno, las dos de marcadores centrales (Bojanich y Robledo) y ambas con remates desviados desde buena posición.

El entrenador no varió demasiado para el regreso del entretiempo (Alsina por Robledo), pero la movilidad fue otra y salió decidido a llevárselo por delante. Lo empujó, le entró por todos lados y mereció abrir el marcador. Cadenazzi conectó sin dirección un centro de Mieres, Papaleo le sacó un remate a Vidal y Cáceres no encontró el arco en una buena jugada colectiva. Pero fue eso y nada más. Después Coyette sí intentó agregar fútbol con Navarro y Rodríguez, que no funcionó, que lo convirtió en un equipo menos dinámico y más previsible, fácil de controlar para un Temperley que, con esa parte cumplida, se animó a ir a buscar el triunfo y casi lo encuentra en un remate de Contreras que pudo quedarse Pedro Fernández.

Síntesis

Temperley (0): Joaquín Papaleo; Agustín Sosa, Facundo Gómez, Gastón Bojanich y Pedro Souto; Elías Contreras, Lucas Pittinari, Franco Díaz y Tobías Reinhart; Agustín Allione y Facundo Pumpido. DT: Fernando Ruiz.

Cambios: ST 0' Ezequiel Rodríguez por Reinhart, 14' Mauro Molina y Agustín Toledo por Allione y Pumpido, y 44' Gaspar Vega por Pittinari.

Alvarado (0): Pedro Fernández; Brian Mieres, Alan Robledo, Franco Ledesma y Darío Cáceres; Franco Malagueño, Julián Vitale y Sebastián Jaurena; Ezequiel Vidal, Felipe Cadenazzi y Marcos Astina. DT: Gastón Coyette.

Cambios: ST 0' Juan Alsina por Robledo, 14' Leandro Navarro y Matías Rodríguez por Malagueño y Jaurena, 24' Mauro Valiente por Cáceres y 33' Robertino Giacomini por Astina.

Goles: No hubo

Incidencias: PT 14′ expulsado Díaz (T).

Árbitro: Luis Lobo Medina.

Estadio: “Alfredo Beranger”.