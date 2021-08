El balcarceño Villanueva vuelve en Olavarría

A pocos días del retorno del Turismo Special de la Costa a Olavarría, Juan Pablo Villanueva junto con el BC Competición están en todos los preparativos para desembarcar en el autódromo que regentea el AMCO (Auto Moto Club Olavarría). Tanto Juan Pablo como Diego Pardo no conocen el circuito y van con la meta de hacer experiencia y andar adelante.

Juan Pablo y Diego Pardo iban a participar en la fecha pasada en Mar del Plata, pero la rotura del motor en las pruebas del viernes tiró por la borda las intenciones de participar en el circuito costero, para lo que ambos participaran de las pruebas del viernes en el trazado de 3700 que utilizará el TSC. "No pudimos estar en la carrera de Dolores, y en la última carrera de Mar del Plata se cortó el cigüeñal probando el viernes y no pudimos correr. Justo ese día no teníamos el motor de prueba. A veces pasa que a veces llevas el motor de prueba, queda en la caja de la camioneta y no lo usas. Cuando lo necesitas no lo teníamos" declaró Juan el miércoles a la noche en una comunicación vía Instagram con el canal del Turismo Special de la Costa.

Al ser un circuito relativamente nuevo para la categoría, solo muy pocos pilotos tienen referencias del trazado N° 6. Ambos desconocen el dibujo, por lo que aprovecharán las pruebas privadas del viernes para tomar una referencia y asentar frenos de cara al fin de semana. "Busqué algunas cámaras en internet, pero son cámaras viejas. Vamos con buenas expectativas, de menos a más, tratar de dar todas las vueltas, así que hay que tomarlo tranquilo."

Camino al playoffs

Villanueva y Pardo se ubican 14° en la tabla, cuando son 11 los lugares para ocupar las vacantes que los habilita para pelear por el título dentro de la fase de Play Off. Con 44 puntos en juego, el binomio balcarceño tiene chances de ingresar al selecto grupo. Al respecto Juan consideró: "Obviamente que yo no aspiro a buscar el campeonato, entiendo que todavía me falta experiencia. Pero sin dudas que sí, que vamos por el campeonato. Uno tiene que aprender, pero también uno va a correr y quiere ganar. Lo que me deja tranquilo es que el auto tiene potencial para andar ahí adelante y es un auto que te permite aprender mucho más rápido todo".

En otro orden de cosas, la actividad oficial está pautada para los días sábado y domingo. Motivo por el cual, el cronograma será acotado debido a la cantidad de categorías que estarán presentes en el AMCO (Zonal del Atlántico, TSS y Monomarca Gol), por lo que el TSC inicia los entrenamientos a partir de las 10.55 con dos tandas de 10 minutos cada una. Luego a las 14.10 inicia la primera de las dos clasificaciones a 10 minutos para los pilotos titulares y luego invitados (15.30).

El domingo se llevará a cabo la sexta fecha del campeonato con dos competencias finales para invitados y titulares, siendo estas pactadas para las 10.45 y a las 14.20 hs. Las competencias se podrán ver por streaming ingresando a este link el domingo a las 13 hs. https://www.youtube.com/channel/UCOFexhHG6F4dWDCYZoc2U8A