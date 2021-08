Círculo hizo el esfuerzo y se le escapó en el final

Tanto esfuerzo a la basura. Porque es cierto que a Círculo le costó mucho de mitad de cancha en adelante, casi no inquietó a Deportivo Madryn, pero también es verdad que hizo un desgaste defensivo muy importante para neutralizar a un rival de mucha jerarquía, uno de los punteros de la Zona A del Federal A. Sin embargo, se fue por la borda todo cuando a los 34', en una jugada que dejó muchas dudas, Amiconi cobró penal y Giménez canjeó por gol para darle el 1 a 0 a los del sur del país.

En el comienzo, parecía que Deportivo Madryn se lo iba a llevar por delante a Círculo, atacó rápido por las bandas y complicó. Pero rápidamente se afirmó el local en edefensa y hasta se animó con un buen desborde de Ullúa que no encontró nadie por adentro. Ahí estuvo el principal déficit de los de Noto, tan preocupado por no dejar espacio, quedó muy lejos del arco rival. Entonces, la pelota fue de la visita que buscaba pero no llegaba con demasiado peligro. Buen ritmo mostraba el equipo de Pancaldo y tenía las bandas como referencia de ataque, con Marinucci y Molina apostando al uno contra uno. Sin embargo, la primera opción clara llegó en una pelota parada, un centro que cayó al primer palo, cabeceó Jeldres y Vértiz, parado en el caño, sacó al córner.

El "papero" mostraba concentración en la marca, pero no encontraba salidas para ir de contra ataque. La pelota volvía los de negro y amarilla y empezaban a avanzar. Molina metió un centro que Marinucci definió alto y Jeldres tuvo un ingreso por derecha que despejó con esfuerzo Chiappero, que mostró solidez en toda la etapa. Una parte del objetivo estaba cumplida, no padeció casi nunca contra un rival duro, que esta puntero y que vino con la firme intención de quedarse con los tres puntos.

No cambió demasiado en la segunda parte, Madryn era más voraz pero sin profundidad y Círculo se adelantó algunos metros. La más clara fue para la visita pasando los 10', cunado Emiliano López peinó por arriba de Chiappero y apareció milagrosamente Emiliano Rodríguez para salvar sobre la línea, cabeceó, pegó en el travesaño, picó en la línea y cayó en las manos del arquero. El "papero" se animó, empezó a tener opciones para correr y le faltó la puntada final. Pero una contra terminó en expulsión de Vedda y todo se complicó, Noto (también expulsado) reacomodó la defensa con Sánchez y Pancaldo aportó frescura en ataque con Opazo y Migone. Círculo aguantaba y estaba equilibrado, casi sorprende con un remate lejano que contuvo Ojeda y de esa jugada llegó la que abrió el partido. Migone buscó el mano a mano adentro del área, Basterrechea lo cruzó y Amicone cobró un penal que dejó muchas dudas. Lo cierto es que Giménez no le importó y remato con tranquilidad para sellar el 1 a 0 a los 34'.

Con la desventaja, el local no tuvo mucho más para hacer, no pudo inquietar nunca a Ojeda, Madryn tampoco se volvió a acercar y el final marcó el cierre de una derrota que duele, que se acumula con las que vienen atrás y que no le permite a Círculo crecer en la tabla.

Síntesis

Círculo Deportivo (0): Lucio Chiappero; Emiliano Rodríguez, Juan Zarza, Leandro Basterrechea, Gabriel Charra y Bruno Vedda; Enzo Vértiz, Ramiro Rodríguez y Matías Reali; Ever Ullúa y Diego Martínez. DT: Gustavo Noto.

Cambios: ST 22' Lucas Sánchez por Reali, 35' Jonatan Benedetti por E.Rodríguez.

Deportivo Madryn (1): Juan Marcelo Ojeda; Mauro Peinipil, Gonzalo Rocaniere, Nicolás Torres y Alan Moreno; Leonardo Marinucci, Fabio Giménez, Marcos Pérez y Francisco Molina; Adrián Jeldres y Emiliano López. DT: Ricardo Pancaldo.

Cambios: ST 24' Rodrigo Migone y Daniel Opazo por Marinucci y López, 34' José Michelena por Jeldres y 40' Julio Zúñiga por Molina.

Goles: ST 34' Giménez, de penal (DM).

Incidencias: ST 21' expulsado Vedda (CD)

Árbitro: Bruno Amiconi, de Salto.

Estadio: "Guillermo Trama".