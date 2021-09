Piden la detención del acusado de matar a un hombre de tres disparos

A casi tres semanas del asesinato de Lucas Olivera en la esquina de Juan B. Justo y Mariano Acosta sus familiares y amigos volvieron a concentrarse frente a Tribunales para exigir la detención del único acusado de ser el autor material de los tres disparos que mataron al hombre de 31 años.

Leonela, hermana de la víctima, señaló que lograron hablar con la fiscal Romina Díaz quien les confirmó que el supuesto autor está identificado y que ya se emitió la orden de detención. “Nos dijo que tenemos que esperar que logren detenerlo”, comentó a 0223 en la puerta de Tribunales.

Leonela, hermana del hombre asesinado. (Foto: 0223)

“Nosotros no lo vimos, pero sabemos que anda por el barrio y que muchas personas le avisaron a la policía. Por eso nos manifestamos, estamos pidiendo justicia porque el asesino de mi hermano anda como si nada”, agregó.

La joven recordó que su hermano no tenía nada que ver con un conflicto que ocurrió en la esquina de Juan B. Justo y Labardén minutos antes y que solamente intentó separar a las personas que se peleaban. “Se metió a separar al amigo y cuando pegan la vuelta por Juan B. Justo y Mariano Acosta baja el imputado del auto y le pega los tiros”, recordó.

“Mi hermano no tenía problemas con nadie, (el domingo) hubiera cumplido 32 años y dejó a tres chiquitos de 7, 6 y 1 años. Hasta que no veamos resultados no nos vamos a quedar tranquilos”, concluyó.