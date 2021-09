Se retoma la segunda fase del fútbol local y se acercan las definiciones

Luego del parate obligado por las elecciones PASO, los Torneos Oficiales de la Liga Marplatense de Fútbol retoman la actividad en todas sus categorías. Hoy se disputará la cuarta fecha de las Zonas Campeonato y Reválida del Torneo "Copa Cincuentenario Campeones de 1970", donde se empezarán a perfilar los candidatos a las clasificaciones, y otros equipos estarán obligados a ganar

Con la segunda fase a medio andar, 24 de los 28 equipos de Primera tendrán la posibilidad de seguir acomodándose en las tablas de posiciones en tanto que otros se jugarán sus últimas cartas para extender la temporada lo máximo posible.

En la Zona Campeonato 1, los líderes Kimberley y Nación -ambos con 6 puntos- enfrentarán a Independiente y San José, respectivamente. En la 2, Atlético Mar del Plata lidera con puntaje ideal y enfrentará a Peñarol en cancha de Quilmes, con televisación vía streaming de "El Aguante MdP".

La otra modificación horario y de escenario que se dará este sábado es en la jornada entre Once Unidos y Quilmes que pasará al "Mario Della Torre" y sus partidos se desarrollarán a las 14 y 16.

A continuación la programación completa con escenarios, horarios y árbitros.

PROGRAMACIÓN

Cancha: Kimberley

13hs, Kimberley vs Independiente (Baquero, González y Espinillo)

15:30hs, Kimberley vs Independiente (Miguel, Baquero y González)

Cancha: Atlético Mar del Plata

13:30hs, San José vs Nación (López, Babbitt y Paniagua)

15:30hs, San José vs Nación (Millas, López y Babbitt)

Cancha: San lorenzo

13:30hs, San Lorenzo vs Alvarado (Scuffi, Ghiglione y C. Olivares)

15:30hs, San Lorenzo vs Alvarado (Mella, Scuffi y Ghiglione)

Cancha: Quilmes

13:30hs, Peñarol vs Mar del Plata (M. Núñez, Ramos y Pereyra)

15:30hs, Peñarol vs Mar del Plata (Roja, Núñez y Ramos)

Cancha: Argentinos del Sud

13:30hs, Argentinos del Sud vs River (Iza, Oliver y A. Núñez)

15:30hs, Argentinos del Sud vs River (Campagnoli, Iza y Oliver)

Cancha: River

13:30hs, General Urquiza vs Libertad (Foschi, Constanzo y Zagaglia)

15:30hs, General Urquiza vs Libertad (Miranda, Foschi y Constanzo)

Cancha: Banfield

13:30hs, Banfield vs El Cañón (Avero, Debrina y Bravo)

15:30hs, Banfield vs Los Andes (Debrina, Avero y Bravo)

Cancha: Chapadmalal

13:30hs, Huracán vs Racing (Ruíz Díaz, Ferreyra y Berardi)

15:30hs, Huracán vs Racing (Funes, Ruíz Díaz y Ferreyra)

Cancha: Nación

14hs, Once Unidos vs Quilmes (J. Romero, Mayer y Spognardi)

16hs, Once Unidos vs Quilmes (Mayer, Romero y Spognardi)

Cancha: Libertad

13:30hs, Cadetes vs Chapadmalal (Luxen, Ordóñez y Monsalves)

15:30hs, Cadetes vs Chapadmalal (Llona, Luxen y Ordóñez)

Cancha: Al Ver Verás

13:30hs, Al Ver Verás vs San Isidro (Contreras, Sotelo y Montero)

15:30hs, Al Ver Verás vs General Mitre (Nuesch, Contreras y Sotelo)

Cancha: General Mitre

13:30hs, Unión vs Talleres (Loza, Cristofanetti y Galante)

15:30hs, Unión vs Talleres (Silva, Loza y Cristofanetti)

Cancha: Almagro Florida

13:30hs, Almagro Florida vs Boca (García, K. Gómez y Correa)

Posiciones

Zona Campeonato A: Nación y Kimberley 6 puntos; Deportivo Norte e Independiente 4; San José 3; Alvarado y San Lorenzo 1.

Zona Campeonato B: Atlético MDP 9 punto; Urquiza 6; Círculo 4; Argentinos del Sud y River 3; Libertad 1; Peñarol 0.

Zona Reválida A: Los Patos 9 puntos; Once Unidos 6; Quilmes y Juventud Unida 4; Banfield y Huracán 1; Racing 0.

Zona Reválida B: Cadetes 6 puntos; Talleres 5; Boca y Chapadmalal 4; Mitre 1; Al Ver Verás y Unión 1.