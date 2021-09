Se presenta BAFA, el "tinder" del fútbol que llega a Mar del Plata

Por diferentes motivos, cada vez es más difícil juntar un grupo nutrido de amigos para jugar un partido o dejar un turno fijo. Las obligaciones laborales o familiares, los horarios, muchas veces impiden la organización y muchos fanáticos del fútbol terminan sin jugar porque no encuentran la manera. A partir de ahora, eso se va a terminar. El sábado a las 20, en la cancha ubicada en Colón y Guido, se presenta BAFA (Buenos Aires Fútbol Amigos), conocido como el "tinder" del fútbol, donde no vas a conseguir pareja (o sí, por qué no), pero sí podés ver en qué cancha puede haber un lugar para vos en un horario que te quede cómodo.

Esta aventura comenzó en 2008 y tenía como participantes a extranjeros, que se venían a vivir a Argentina y no podían despuntar el vicio porque, muchas veces, generar vínculos y conocer gente en una ciudad, cuando llegás de afuera, es difícil. Entonces, entendieron que los deportes también podían dar esa posibilidad y, de boca en boca primero, por mensaje de texto después y en una cadena de mails que explotó luego, se dio comienzo a una nueva manera de relacionarse, con la pelota como eje. "Fue un crecimiento súper orgánico, que se fue dando de a poco. Uno de los jugadores que era programador nos regaló la primera plataforma y ahí creció mucho, nos ayudó no sólo a poder jugar, sino también a conocer otras personas", explica Anne Van Beusekom, oriunda de Guatemala y creadora de BAFA.

Tanto fue el crecimiento que en 2016 "largamos la segunda versión de la plataforma web y la primera versión de la app móvil. Y ahora estamos en pleno desarrollo de la 2.0", cuenta orgullosa y entusiasmada. Con el tiempo, a los extranjeros se le fueron sumando cada vez más argentinos y hoy todos forman parte de ese "gran equipo" que es BAFA. ¿Son solo partidos? No, para nada. Además de esa organización, "también hacemos eventos de manera regular, la Copa de Naciones que es un evento especial que muestra la diversidad que hay en BAFA y, cuando podemos, hacemos eventos sociales para la integración de los miembros", destaca Van Beusekom.

Otra bandera de BAFA, es que "fuimos de los pioneros en el fútbol mixto en Argentina, en otros países se juega mucho entre hombres y mujeres, pero acá no era tan común cuando empezamos. Estoy casi segura que fuimos los primeros en organizar un torneo mixto", remarcó. Y justamente el sábado, en Colón y Guido, cuando se lance BAFA en Mar del Plata, habrá un partido mixto, otro masculino y un cierre con un tercer tiempo. Después de esa fecha, se podrá acceder a la aplicación para anotarse en los partidos que estarán disponibles regularmente.

BAFA fue pionero en el fútbol mixto en Argentina y también lo impulsará en MDP.

Con más de 7500 partidos organizados, BAFA arriba a Mar del Plata pero el sueño es expandirlo a diferentes ciudades del país: "Uno de nuestros objetivos a mediano plazo es poder replicar el modelo en otras ciudades de Argentina. Después de Mar del Plata, estamos apuntando a Rosario y Córdoba. La idea es que todas las personas de Argentina tengan la posibilidad de jugar a la pelota cuando quieran", resaltó Van Beusekom, que visto cómo ha crecido aquella "loca" idea, seguramente pueda cumplir todos sus anhelos.