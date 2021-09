Para Kreplak "estamos cada vez más cerca de evitar una tercera ola"

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires aseguro que se ha hecho todo lo posible para que no haya una tercera ola de coronavirus y que los indicadores “no marcan” que pueda ocurrir. Asimismo, aseguró que Argentina ha sido “el único país del mundo” que le garantizó a cualquier persona que se enfermó de Covid-19 y lo necesitó “un respirador, suero de convalecientes o atención tanto en el sector público como en el sector privado”.

Sobre el descenso de contagios en la provincia de Buenos Aires, indicó que la semana pasada cerró con “523 casos de promedio por día”, cifra que tiene un correlato de “14% de ocupación de camas de terapia intensiva”.

En ese sentido, destacó en declaraciones a Radio 10 el avance del plan de vacunación, ya que “se ha vacunado a mucha gente porque se han conseguido muchas vacunas”.

Como gran acierto, el ministro remarcó la estrategia de limitar “la entrada rápida de la variante Delta” por lo que “estamos cada vez más cerca de poder evitar una tercera ola”, ya que mientras tanto se avanza en tiempo récord con la aplicación de vacunas.

No obstante, el funcionario expresó que “falta vacunar a los menores de 17 años, que son casi 5 millones de personas, por lo que hay que tener en cuenta que no pasó la pandemia, hay que seguir cuidándose”. En esa línea, recomendó: “Seamos cuidadosos de más, porque si algo sale mal no vamos a poder seguir avanzando en las aperturas”.

Consultado sobre los cuidados en las escuelas y si no fue muy estricto el cierre, Kreplak remarcó que “hay que destacar el esfuerzo muy grande de los chicos y las chicas de mantener la educación en su casa” aunque apuntó que “hacer un análisis sectorizado en una pandemia es una trampa”.

Sobre la vuelta a las canchas de fútbol, el ministro expresó que lo ideal sería “controlar síntomas” a quienes asistan, y exigir las aplicaciones actualizadas en los celulares y la credencial que certifique la aplicación de las vacunas.

“No va a ser una entrada como todas, va a ser una entrada con cuidado, por lo que lo ideal sería no ir tomando alcohol y hacer todo lo posible para poder cuidarse y cuidar a los demás”, concluyó.