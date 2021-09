La ONU advierte que el mundo está en su mayor riesgo nuclear en cuatro décadas

El secretario general de la ONU, António Guterres, llamó este domingo a la eliminación de los arsenales nucleares y advirtió que el mundo afronta el mayor nivel de riesgo nuclear en casi cuatro décadas, con cerca de 14.000 armas nucleares almacenadas en todo el mundo que se activan con solo pulsar un botón.



Guterres hizo este llamamiento en el Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares y recordó que ya en la primera resolución aprobada por la Asamblea General de la ONU, en 1946, se reflejaba la voluntad de "eliminar las armas atómicas de los armamentos nacionales, así como todas las demás armas capaces de causar destrucción colectiva de importancia".



"Setenta y seis años después, no hemos logrado aún los objetivos de esa resolución", se lamentó Guterres en un mensaje en el que advierte de que "nos enfrentamos al mayor nivel de riesgo nuclear en casi cuatro décadas".



Añade que "hay cerca de 14.000 armas nucleares almacenadas en todo el mundo" y "solo hace falta pulsar un botón para que cientos de ellas sean lanzadas".

Si bien es cierto que el número total de este tipo de armas ha disminuido durante décadas, a Guterres le preocupa que "los Estados están mejorando cualitativamente sus arsenales", y están dando señales "de una nueva carrera de armamentos".



"Estas armas no son un problema del pasado. Hoy día siguen constituyendo una amenaza. A pesar de nuestros progresos, la humanidad sigue estando inaceptablemente cerca de una aniquilación nuclear", advirtió.

No obstante, Guterres admitió que también hay motivos para la esperanza, como la reciente decisión de Rusia y Estados Unidos de prorrogar el Nuevo Tratado Start, que limita el número de armas estratégicas entre ambos países, así como la voluntad de entablar un diálogo.



Otro motivo de esperanza es la entrada en vigor en enero del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares. "La responsabilidad de aprovechar esos avances recae ahora en los Estados Miembros. La Conferencia de las Partes encargada del Examen del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares ofrece una oportunidad para que todos los países tomen medidas prácticas para prevenir el uso de estas armas, y eliminarlas, de una vez por todas", insistió Guterres.



Para el titular de la ONU, no se puede seguir permitiendo que la sombra del conflicto nuclear empañe los esfuerzos por impulsar el desarrollo, alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y acabar con la pandemia de Covid-19.



"Es el momento de terminar con esta lacra para siempre, de eliminar las armas nucleares de nuestro mundo e iniciar a una nueva era de diálogo, confianza y paz para todos", concluyó.