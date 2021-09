Círculo y una nueva chance de levantar

Nada va a cambiar de aquí al final del torneo. Poder salir del último puesto, terminar con una mejor imagen, renovar confianza, esos son los objetivos de Círculo en la recta final de la Zona A del Torneo Federal A. A las 15, el equipo de Lucas Baldino se mide ante Desamparados de San Juan en el "Guillermo Trama" con la ilusión de ponerle fin a la racha negativa.

Desde que asumió el coordinador tras la salida de Gustavo Noto, el Papero experimentó una mejoría, sumó algún punto, tuvo mejores producciones, pero en las últimas fechas nuevamente bajó el nivel, le están costando mucho los partidos y, una vez que le convierten, se entrega manso a la derrota. Por eso, el entrenador va cambiando, prueba, pone y saca, busca a los que mejor estén no sólo en lo futbolístico sino también en lo anímico, que inevitablemente repercute ante tantos resultados negativos. El once no está definido, pero otra vez podría haber varias modificaciones respecto al equipo que cayó en Bahía Blanca.