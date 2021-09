Vuelven a denunciar maltrato laboral en Textilana: cortarán la ruta si no hay respuestas

La organización Barrios de Pie realiza este miércoles una concentración frente a la fábrica Textilana, para volver a denunciar la irregular situación laboral que atraviesan trabajadoras y trabajadores de la ciudad. En el caso de no tener respuestas, realizarán un corte de la ruta 88.

En diálogo con 0223, Darío, uno de los referentes de la organización, sostuvo que la jornada de protesta frente a la planta textil, "es para hacer notar al pueblo que en Textilana hay muchos reclamos por abuso y maltrato verbal de la patronal, la falta de pago y jornadas extensas", describió.

La presencia simbólica de protesta de una decena de personas se realiza mientras hay una audiencia en el Ministerio de Trabajo bonaerense ante las denuncias hacia el empresariado, dueño de Mauro Sergio.

"Nosotros como organización ya hemos venido varias veces a apoyar el reclamo e incluso compañeras que trabajaron acá. En su momento han dado respuestas pero que duraron poco porque al tiempo, volvieron con la misma forma de hostigamiento", dijo.

Y agregó: "En caso de que no haya respuesta favorable en la audiencia para las empleadas, se va a continuar con un reclamo más extenso. No está pactado cortar la ruta hoy pero sí en caso de no haber respuestas", advirtió.