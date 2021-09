Círculo hizo el gasto, Desamparados hizo el gol

Es difícil explicar el partido que perdió Círculo. Fue el mejor de los últimos que ha jugado, fue superior, mereció ampliamente ganar el partido y...se quedó sin nada. Porque falló en las que tuvo, porque Joaquín Gil se guardó el silbato en jugadas claves y porque no liga ni un poco. En tiempo de descuento, Bruno Rodríguez marcó el único tanto del partido, en la primera llegada a fondo de Desamparados que vino a buscar un punto y se llevó los tres del "Guillermo Trama", asestando un golpe durísimo al Papero que suma 14 sin ganar.

Del primer tiempo, la verdad, es que no hay nada nada para escribir. Pasó verdaderamente poco y todo en los minutos iniciales. A los 3', un tiro libre que cayó en el área de Círculo, le quedó el rebote a Romero Giraud y la tiró por encima del travesaño. En la réplica, lo encontraron bien en velocidad a Astiz, metió el centro atrás y por poco no la enganchó Ullúa. Enseguida de eso, el capitán otra vez hizo la diagonal, se quedó sin ángulo y su remate fue a la parte externa de la red. Eso fue todo, en los primeros 5' de partido. Después, chato, aburrido, sin llegadas. Con buenas intenciones, sobre todo del lado del local que tomó la iniciativa y fue protagonista, pero con falta de profundidad. Desamparados no pudo manejar la pelota y ya no inquietó a Nieto.

El arranque del complemento sí fue más emotivo. En la primera, ganó Reali por izquierda, lo derribaron entrando al área (¿penal?), Gil cobró afuera ante la protesta de todos y en esa jugada casi lo abre Pájaro que no pudo pegarle bien de volea por el segundo palo. Esa superioridad que intentó en la primera mitad, se acrecentó porque el Papero fue más incisivo, comenzó a llegar, desequilibró y le faltaba la puntada final. Era todo de Círculo que, llegaba, pero se empezaba a impacientar con el árbitro que obvió otro claro penal sobre Astiz cuando iba a cabecear.

Con el correr de los minutos, era cada vez más clara la postura, Desamparados aguantaba, trataba de enfriar el partido, pero el apuro no era buen compañero del Papero que equivocaba pases en el último tramo de la cancha y le costaba generar riesgo. Baldino arriesgó, mandó a Diego Martínez por Pájaro y sumó gente en ataque. Los minutos se consumieron y el negocio lo hacía la visita, que se llevaba lo que vino a buscar. Pero Círculo no liga ni un poco, porque lo tuvo Astiz de un lado y tapó Díaz, y porque enseguida un centro cruzó toda el área, nadie lo pudo sacar y Bruno Rodríguez por el segundo palo empujó para el triunfo final que dejó un sabor muy amargo. El Papero mereció ganar y se quedó sin nada.

Síntesis

Círculo Deportivo (0): Sebastián Nieto; Emiliano Rodríguez, Leandro Basterrechea y Gonzalo Quiroga; Bruno Vedda, Ramiro Rodríguez, Nahuel Pájaro y Matías Reali; Ever Ullua y Enzo Astiz. DT: Lucas Baldino:

Cambios: ST 7' Enzo Vértiz por Batista, 28' Diego Martínez por Pájaro y 41' Pedro Barberini por Reali.

Desamparados (San Juan) (1): Federico Díaz; Lucas Ceballos, Cristian Romero Giraud y Lucas Márquez; Roberto Martínez, Santiago Tello, Emanuel Décimo, Leonardo Garrido y Hernán Zuliani; Bruno Rodríguez y Julio Cáceres. DT: Marcelo Fuentes

Cambios: ST 17' Ricardo Tapia y Federico Paz por Tello y Garrido, 20' Darío Ramella por Ceballlos y 51' Mariano De La Vega por Rodríguez.

Goles: ST 47' Rodríguez (D)

Árbitro: Joaquín Gil

Estadio: "Guillermo Trama".