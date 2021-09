Cafiero le respondió a Macri: "Limitado es el futuro que nos dejó a todos los argentinos"

El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Santiago Cafiero, le respondió en la mañana de este sábado al expresidente Maurico Macri, quien lo había definido como un "hombre limitado", y aclaró “no está en mis sensibilidades lo que piensa Macri de mí".

"Mi preocupación es llevar adelante la gestión, ser jefe de Gabinete de este gobierno, traer vacunas, hacer hospitales, llevar adelante las obras de infraestructura, viviendas”, insistió el hombre de Alberto Fernández, en el marco de la polémica electoral que lo tuvo como protagonista en el cierre de la semana.

Macri dijo que Cafiero era un "hombre limitado" después de que el jefe de Gabinete lo acusara de promover un golpe de estado en una entrevista. "Si pierden, cambian o se van a tener que ir", había dicho el líder de Juntos por el Cambio, en una entrevista con Alfredo Leuco.

“En tal caso, limitado es el futuro que nos dejó a todos los argentinos con la deuda, con el desempleo, el crecimiento de la pobreza, con un modelo de especulación financiera para sus amigos, que son los únicos que hicieron plata, con el blanqueo de plata de sus familiares, después de haber modificado una ley para que su familia blanquee plata negra. Y la modificó él desde su investidura presidencial. Eso es un dato”, insistió Cafiero, en sus críticas.

El funcionario nacional manifestó: “Nosotros tenemos que poner a argentina de pie no podemos escuchar notas; él termina aplicando una argumentación ad hominem, propio de no tener argumentos, entonces descalifica al enunciador, no puede explicar qué quiso decir si es un hombre de la democracia y dijo algo que no pensó lo podría haber corregido” remarcó Cafiero y resaltó: El valor democrático no es de un gobierno. Al final del mandato, la Argentina va cumplir 40 años de democracia, eso es un activo de todos los argentinos”.

Además, analizó que “el discurso del odio daña la democracia” y afirmó: “Después se sorprenden ante actos de violencia y tardan en reaccionar. Cuando se siembra odio, se cosechan odiadores, mientras que nosotros tratamos de debatir en democracia, mostrar lo que somos”.

En declaraciones radiales, Cafiero consideró con respecto a las elecciones: “No tengo duda de que nos van a acompañar, hay un reconocimiento a la recuperación económica que se está viviendo, a las tareas de cuidado y la vacuna, ya no solo como política sanitaria sino como política económica”. Y destacó que “la vacunación es lo que permite el impulso a las pymes, los comercios, avanzar hacia la salida, el presidente está llevando ese mensaje a cada rincón, y es el mensaje más optimista para nuestra gente”.

“La propuesta del Frente de Todos es una propuesta hacia adelante, de salida de la pandemia. Este frente tiene una mirada sobre el futuro, que es el compromiso que tuvieron Alberto y Cristina en 2019, que era abandonar el modelo de especulación financiera e ir a uno de producción y empleo” manifestó el jefe de Gabinete.