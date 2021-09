Alvarado necesita reencontrarse para no perder el tren

El veranito ya pasó para Alvarado, ya no es el equipo que ganaba siempre de local y sumaba afuera, sino que ahora cayó en una irregularidad que es moneda corriente en la categoría. Pero el momento en el que apareció, lo deja sin margen de error si es que quiere soñar con el reducido o, al menos, asegurarse un lugar en la Copa Argentina. A las 15.30, en el José María Minella, tendrá la chance de empezar a recuperar su rendimiento frente a Deportivo Maipú de Mendoza.

Además de la falta de funcionamiento, el equipo de Coyette perdió su caudal de gol y lo está sufriendo. Encima, no brinda la seguridad defensiva de otrora y es otro punto a resolver. Para colmo, en esta última faceta, el entrenador no contará con su dupla central titular, ya que Alan Robledo y Franco Ledesma llegaron a las cinco amarillas y serán reemplazados por Juan Ramón Alsina y Agustín Irazoque. El resto, no variará demasiado de lo que viene utilizando. De esta manera, el once del "torito" sería con: Pedro Fernández; Brian Mieres, Alsina, Irazoque y Cáceres; Sebastián Jaurena, Julián Vitale y Franco Malagueño; Ezequiel Vidal, Felipe Cadenazzi y Marcos Astina.

La visita no llega demasiado bien a este compromiso, sufrió una dura derrota ante el poderoso Tigre por 4 a 0, y siempre es un dolor de cabeza una caída tan abultada. Sin embargo, los "cruzados" intentarán usar eso como motivación para buscar llevarse algo del Minella, donde supo ascender del Argentino B al A en 2008 en la definición por penales.