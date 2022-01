Ante la ola de contagios, especialistas recomiendan aislarse ante síntomas de gripe

Para los especialistas, el rápido nivel de contagios que experimenta Mar del Plata casi no deja dudas que la variante Ómicrón ya está circulando en la ciudad y ante este adverso panorama sanitario, aconsejan aislarse si se padecen síntomas similares a la gripe y realizarse un testeo rápido.

Los consejos fueron dados por el médico epidemiólogo Gonzalo Corral, que en diálogo con 0223 valoró la certeza que en este momento ofrecen los test de antígenos y la rapidez del resultado, a su vez pidió aislarse ante sintomatología de cuadros respiratorios y pidió nuevamente a la población a extremar el uso del tapabocas, lavado de manos, distanciamiento y a vacunarse, ejes claves para encarar la tercera ola del coronavirus.

“No tengo la certeza porque no se cuentan aún con datos, pero no tengo dudas por el comportamiento de esta nueva ola, que hay circulación de Ómicron en Mar del Plata”, afirmó Corral, que señaló que si bien la situación en las dos últimas semanas “ha variado drásticamente”, valoró que “la mayoría de los casos padecen formas leves” de la enfermedad.

“En cierta manera, el sistema sanitario en internaciones está bastante relajado, aunque de la misma manera que si siguen subiendo los casos, aumentará el número de internaciones. Hoy todas las instituciones públicas y privadas tienen un aumento de casos bastante pronunciado de internados, que pasa a duplicar, triplicarse y aún quintuplicarse y de esta manera, vamos a tener más fallecidos por covid”, dijo el Coordinador del Servicio de Infectología de la Clínica 25 de Mayo.

En ese marco, remarcó que a nivel global, “la mayoría de las personas con cuadros graves son personas no vacunadas o de manera incompleta” pero advirtió que “hay algunos pocos vacunados que también tienen cuadros severos, un 10% y es porque las vacunas en general evitan en un 90 a 95% los casos de internación”, razonó.

Para Corral, en esta nueva ola de Covid-19, “la mayoría de las infecciones son de gente joven y tiene que ver con los niveles de cuidados, por la falta de distanciamiento, el uso del tapabocas, o el de juntarse en gran volumen de personas. Hace que tengamos un gran número de gente joven sin comorbilidades con el virus pero eso tiene un efecto rebalse porque estos viven con sus padres y con gente mayor”, planteó.

Siguiendo la línea a lo solicitado en las últimas horas por la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, pidió a las personas sintomáticas a que vayan a lugares de testeos y no a centros hospitalarios, porque genera que “la gente que requiera asistencia de un equipo médico, tenga retraso en la consulta” y le dio legitimidad, en los casos sintomáticos, a realizarse un test rápido o de antígenos, ya que en este momento de la pandemia “es de altísima prevalencia porque detecta a casi todos los que tienen covid”, subrayó.

Por ultimo, pidió a los marplatenses a “usar correctamente el recurso” del hisopado y hacerlo en casos necesarios. “Cuando tenemos saturado el testeo, como ocurre ahora, no hay que ir a testearse cuando no hay síntomas o no es contacto estrecho. Y solo hay que aislarse si uno tiene síntomas y luego hay que hisoparse. Eso sí, hay que seguir con el uso del barbijo, distanciamiento y lavarse las manos. Es la única forma, junto a la vacunación, de terminar con el virus”, concluyó el epidemiólogo.