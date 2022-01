El Aston Villa de "Dibu" y Buendía, eliminado de la FA Cup por el Manchester United

Manchester United, sin Cristiano Ronaldo, venció como local por 1 a 0 a Aston Villa, donde jugaron como titulares los marplatenses Emiliano "Dibu" Martínez y Emiliano Buendía, para convertirse hoy en el último equipo clasificado para los 16avos de final de la Copa de Inglaterra (FA Cup) de fútbol.

El partido, correspondiente a los 32avos de final del torneo, se realizó en el estadio Old Trafford, en Manchester, y el gol del United fue anotado por el escocés Scott McTominay, a los 8 minutos del primer tiempo.

Manchester, donde el astro portugués Cristiano Ronaldo no actuó por molestias musculares, apretó en el comienzo del encuentro y encontró rápidamente la ventaja, pero cedió la iniciativa y sufrió durante todo el transcurso del juego, ante los embates de Aston Villa que pudo empatar en varias ocasiones.

A los 6 minutos de la parte final, Aston Villa, donde los marplatenses Emiliano Martínez y Emiliano Buendía tuvieron una buena actuación, alcanzó el tanto del empate a través del inglés Danny Ings, pero el gol fue anulado a instancias del VAR luego de que el árbitro Michael Oliver lo había convalidado.

Buendía tuvo un buen partido. En la primera etapa estuvo dos veces cerca del gol: primero, con una gran maniobra y posterior derechazo cruzado y desviado; y a los 18´, con un zurdazo de media distancia, obligó a la volada de De Gea. Fue reemplazado a los 79´ por El Ghazi.

El cuadro de los 16avos de final de la FA Cup, con fecha de realización el 3 de febrero próximo, es el siguiente:

Bournemouth vs Boreham Wood, Cambridge United vs Luton Town, Chelsea vs Plymouth, Crystal Palace vs Hartlepool United, Everton vs Brentford, Huddersfield vs Barnsley, Kidderminster vs West Ham United,

Liverpool vs Cardiff City, Manchester City vs Fulham, Nottingham Forest vs Leicester City, Peterborough vs

Quen Park Rangers, Southampton vs Coventry City, Stoke City vs Wigan Athletic, Manchester United vs

Middlesbrough, Tottenham Hotspur vs Brighton And Hove y Wolverhampton vs. Norwich City.