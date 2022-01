Los autotest llegan en 10 días a Mar del Plata: cómo hay que usarlos

En los próximos días las farmacias de Mar del Plata comenzarán a vender los autotest de coronavirus, que buscan evitarle a las personas las largas filas que se producen en los centros de hisopados gratuitos y por otra parte agilizar la detección de la enfermedad en el ámbito familiar y laboral.

En diálogo con 0223, Mario Della Maggiora, presidente del Colegio de Farmacéuticos de General Pueyrredon, expresó su satisfacción por la inminente comercialización del dispositivo “que hace mucho se usa en todo el mundo” aunque no ocultó algunos problemas que puedan surgir en las farmacias, que serán las encargadas de notificar a las autoridades sanitarias sobre los resultados que arrojen los testeos.

“A fines de enero, principios de febrero los autotest estarán en Mar del Plata. El lunes se abrió el registro para que se anoten las farmacias y aún no sabemos cuántas lo venderán en la ciudad”, señaló Della Maggiora, que advirtió que los 200 establecimientos que están en el distrito “no están obligados a venderlos”.

En tal sentido, el farmacéutico consideró como positiva la comercialización “porque se usan en todo el mundo” y adelantó que “seguramente” surgirán algunos inconvenientes. “Un cliente viene, debe dejar sus datos y debe informarlo en 3 días. Si no lo hace, las farmacias deben llamarlo y en el caso de no haber respuestas, hay que notificarlo. En todo eso, se confía en esa declaración jurada que hace el cliente. En otros países, uno compra un test y lo hace para su conocimiento. No queda registrado. Es como comprar un evatest”, comparó.

Cómo usar un autotest

1-Abrir reactivo

2-Volcar el reactivo en el tubo de extracción/frasco (los italianos le dicen probeta) díganme qué queda mejor

3-Tapar el tubo

4-Abrir el hisopo e introducirlo en cada fosa nasal girándolo durante 15 segundos

5-Colocar el hisopo en el tubo que contiene el reactivo y revolver durante 1 minuto

6-Tapar el tubo y dejar reposar durante 2 minutos

7-Abrir Casette de la prueba

8-Dejar la tapa puesta que funciona como gotero y tirar 2 a 3 gotas en la parte baja del casete marcada con una S

9-Esperar 20 minutos

10- En la C aparecerá una línea que significa “Test Correcto”

Si aparece una línea en la T indica que es positivo

Según informó el Ministerio de Salud de la Nación, los casos positivos serán integrados a la notificación de casos de Covid-19 en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) y se clasificarán como casos probables, los negativos serán clasificados como “negativo, sin clasificar”.

En tanto, los casos de test inválido deberán repetirse para definir el resultado.