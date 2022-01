Peñarol quiere seguir haciendo historia contra San Lorenzo

En su último partido como local, Peñarol le ganó a Atenas con un marco de público como hacía mucho no se veía en el Poli.

No pensar en cuántos partidos son, en ir juego a juego, fue lo mejor que hizo Peñarol desde que empezó a hilvanar triunfos en la Liga Nacional. Siempre mirando al siguiente rival, el equipo de Leandro Ramella fue sumando éxitos, lleva 10 en fila y si logra derrotar al pentacampeón San Lorenzo, tendrá la tercera mejor racha de su historia. La cita es a las 21 en el Polideportivo "Islas Malvinas".

Sin dudas, el "milrayitas" atraviesa su mejor momento en muchos años, pero no se confía, no se relaja y sabe que la paridad que hay en la competencia, no da lugar a resbalones que puedan cambiar la racha. Entonces, se enfoca y trabaja para ir por más, seguir sumando victorias que generen cada vez más confianza y, a la vez, te ponen en un lugar expectante de la tabla de posiciones.

Segundo en la tabla de posiciones detrás de Quimsa (con dos partidos más que Boca), el conjunto de Leandro Ramella sabe que un triunfo no sólo lo mantendrá en ese lugar de privilegio, sino que también significará escribir un capítulo de la importante historia del club y alcanzar la tercera mejor racha de victorias consecutivas. A la que parece inalcanzable de 17 encuentros en la temporada que obtuvo su primer título (1994/94), le sigue una de 12 al hilo en la 2012/13 y cinco de 11, que podrían pasar a ser seis.

Pero antes tendrá que superar un duro escollo como San Lorenzo, que no es ni por asomo el de las últimas temporadas, poco quedó del equipo pentacampeón, pero que de todas maneras se las arregla para dar pelea, jugar de igual a igual con todos y luchar de mitad de tabla para arriba pensando en los playoffs. Con el golpe que significó la derrota en la Supercopa, sin su entrenador Álvaro Castiñeira por Covid y con necesidades luego de varios resultados negativos, el "ciclón" sabe que es la mejor oportunidad para cortar con eso.