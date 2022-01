Viral: alquilaron una casa en Mar del Plata y se encontraron con un "rancho"

A través de TikTok, no callaron su enojo e indignación.

Un grupo de jóvenes que decidieron pasar sus vacaciones de temporada en Mar del Plata se llevaron una sorpresa al encontrar un caos la casa que alquilaron. Muebles destrozados, suciedad y sangre en las sabanas fueron algunos de los objetos encontrados en la propiedad que alquilaron a través de una aplicación.

Por medio de TikTok, una de las jóvenes relató cómo fue la situación que atravesaron al llegar a la ciudad. “No queríamos algo lujoso. Tenía patio, estaba cerca de las fiestas del sur, parecía relativamente bien y el precio no nos molestaba. Tenía Parrilla, un pasto prolijo, un baño limpio. La pieza tenía cortinas lindas, el techo bien, no se ve feo, piso, muebles, bien. El cuarto matrimonial con frazadas y sabanas limpias, cuadritos cortinas”, describía la chica, en el video.

El video que se viralizó en las redes mostraba las imágenes engañosas: se podía ver una casa en óptimas condiciones para ser habitada con normalidad, sin embargo, la realidad era otra. “Teníamos una buena impresión de la casa hasta que llegamos, no podíamos creer lo que habíamos alquilado. El pasto estaba desprolijo y la cochera no era privada. En las fotos estaba todo bien, pero eran engañosas, no había olor a limpio”, contaba a sus seguidores la estafa que vivieron.

La tiktoker siguió dando a conocer lo que se encontraron. “La puerta se cerraba con un palo, cualquiera podía romper el vidrio, saca el palo y entra a la casa”, explicó antes de llegar a la parte que más las indignaron. “Las mesitas de luz eran un pedazo de madera flotante; la lámpara ´vintage` sacada de un volquete, es un palo largo con un foco; estas son las sabanas supuestamente recién lavadas…Tenían manchas de sangre; los utensilios estaban sucios, nos entregaron la casa con las tazas llenas de polvo. Todo lleno de sarro, al horno solo le andaba una hornalla”, contó.

El grupo de amigas que esperaban pasar unas vacaciones en una propiedad que brindaba las comodidades que pudieron ver en las fotos de la aplicación Airbnb, se sienten aún estafadas. “Nos dio bronca, nos tomó el pelo en la cara. Me hizo enojar. Que tengamos 20 años nos le da derecho a la gente a de que nos caguen”, disparó. Sin embargo, aseguró que se terminaron riendo del “rancho” que habían alquilado y aconsejó alquilar una propiedad por medio de una plataforma a la cual se le pueda reclamar.