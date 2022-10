Alvarado, y un empate con mejor sabor en su despedida

Sin nada en juego para ninguno de los dos equipos, Alvarado y Ferro ofrecieron un partido discreto, en el que ambos tuvieron buenas intenciones pero no lo podían plasmar en el resultado. Y sobre el final, regalaron emociones. La mala fortuna parecía dejar sin nada al conjunto de Rubén Darío Forestello, pero un penal en tiempo de descuento y la buena ejecución de Facundo Pons, selló el 1 a 1 definitivo para el "torito" que se despidió de su gente ante un gran marco de público en el "José María Minella".

La gente dijo presente para despedir al equipo. Un marco espectacular en el Minella para la última vez del 2022. (Foto: Diego Berrutti)

Desde el clima previo, la cantidad de gente en la cancha (adentro y afuera), el color, un ánimo renovado y un ambiente relajado, se notó que era un partido más. Que no había nada en juego, que no podían clasificar, que no se penaba por el descenso y que era empezar a completar el calendario. Del lado de Alvarado, con la tranquilidad de estar salvado y la despedida de su gente, una gente que bancó mucho aún en los peores momentos, que se enojó pocas veces con un plantel que lejos estuvo de alcanzar los objetivos principales pero, que en el cierre, consiguió el principal: mantenerse en la Primera Nacional.

Ese relajo, hizo que se los viera más sueltos a la hora de intentar, pero que también se viera menos intensidad que en encuentros anteriores. Los dos tenían buenas intensiones, pero poca profundidad. Arrancó mejor Ferro que hizo lucir a Pedro Fernández en un mano a mano, y después levantó Alvarado, con buenas intervenciones de Matías Rodríguez, una aparición en el área de Malagueño, un cabezazo que Robledo no alcanzó a conectar con fuerza y, la mejor, un remate desde afuera de Mieres que Miño sacó con esfuerzo por encima del travesaño. Sólido en el fondo, el conjunto marplatense no pasó mayores sobresaltos en esa etapa inicial, excepto la del principio que conjuró el arquero.

Jorge Luis Ramos, de buen partido, generó el penal en el cierre que valió el empate. (Foto: Diego Berrutti)

En la segunda mitad no cambió demasiado, hasta que los cambios aportaron frescura y algo de profundidad. El local era el que más intentaba ganarlo pero le costaba llegar con peligro, más allá de merodear el área visitante. Ferro, agazapado, buscó y encontró pases filtrados que hicieron lucir a Fernández, otra vez de lo mejor del "torito". El arquero achicó rápido en un mano a mano y sacó por encima del travesaño un cabezazo con destino de red. Hasta que en el cierre, cuando la gente ya festejaba la permanencia, se acordaba de su clásico rival Aldosivi y empezó a palpitar un posible cruce en la próxima temporada, llegó el baldazo de agua fría. Fernández volvió a ganarle en el achique a Murillo, con tanta mala suerte que la pelota salió para adelante, se la llevó puesta Brian Mieres que venía cerrando y terminó en el fondo del arco a 2' del cierre.

Parecía que iba a ser derrota y una despedida con un sabor amargo del Minella. Pero con amor propio y ganas de cambiar la historia, Alvarado fue. Astina probó con un tiro libre que no sorprendió a Miño, pero sí encontró una habilitación para Jorge Luis Ramos que le ganó en la carrera a Arena, puso el cuerpo entre el defensor y la pelota, se metió al área y cuando iba a definir lo cargaron desde atrás para cometerle el penal que Lucas Novelli Sánz no dudó en cobrar. El que tampoco dudó fue Facundo Pons, que después de un año esquivo y con muchas críticas, enfrentó la situación con mucha personalidad, se bancó dos empujones insólitos del arquero que recibió la amarilla y debió ser expulsado, y después definió con categoría del medio hacia la izquierda cuando Miño había elegido el otro palo.

Facundo Pons, muy criticado toda la temporada, no se puso nervioso, mostró personalidad y lo igualó en el descuento. (Foto: Diego Berrutti)

Final y desahogo. El saludo, la última foto. El agradecimiento de la gente a los jugadores por dejar al equipo en la máxima categoría del ascenso, a la que tanto costó llegar y a la que Alvarado deberá saber que tiene que tener una adaptación que no es fácil ni será corta. Y la respuesta de los futbolistas que tienen claro que estuvieron muy por debajo de la expectativa y que esos hinchas los bancaron, acompañaron en los peores momentos y tuvieron paciencia cuando el nivel y la actitud estaba lejos de la pedida desde las tribunas.

Síntesis

Alvarado (1): Pedro Fernández; Brian Mieres, Juan Francisco Mattia, Alan Robledo y Nicolás Ihitz; Matías Rodríguez, Franco Malagueño, Ariel Chávez y Agustín Araujo; Victorio Ramis y Jorge Luis Ramos. DT: Rubén Darío Forestello.

Cambios: ST 14' Leandro Vella y Facundo Pons por Araujo y Ramis, 24' Marcos Astina por Rodríguez y 36' Agustín Irazoque por Ihitz.

Ferro Carril Oeste (1): Marcelo Miño; Hernán Grana, Gabriel Díaz, Nahuel Arena y Darío Cáceres; Kevin Vázquez; Lucas Román, Claudio Mosca y Gastón Moreyra; Lautaro Gordillo y Enzo Díaz. DT: Luciano Guiñazú.

Cambios: ST 14' Lautaro Torres, por Moreira, Emiliano Ellacópulos y Walter Núñez por Moreyra, Mosca y Román, 21' Federico Murillo por Cáceres y 30' Daniel Villalva por Díaz.

Goles: ST 43' Mieres (A), en contra (F) y 48' Pons (A), de penal.

Incidencias: No hubo.

Árbitro: Lucas Novelli Sanz.

Estadio: "José María Minella".