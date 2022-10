Deportivo Norte y Kimberley, a cuartos: todos los clasificados

Deportivo Norte y Kimberley alcanzaron la ansiada clasificación a los cuartos de final del torneo "Roberto Crespo", al ganar sus partidos y mantener el "1-2" en la Zona Campeonato. Quedaron definidos así los cruces de play offs en octavos de final, a la espera de dos equipos más que llegarán de los 16avos de la Reválida. Once Unidos y San Lorenzo se despidieron de la temporada.

La zona Campeonato proponía un final apasionante, y al menos durante los primeros tiempos de la tarde de sábado, reinó la emoción con resultados cambiantes. Deportivo Norte caía 1 a 0 con Boca Juniors (gol de penal del arquero Juan Caldiera), pero lo dio vuelta con anotaciones de Leonardo Fredes, Rodrigo Favre y Mauricio Di Martino. Con el empate le alcanzaba, pero logró el pasaje con un buen triunfo 3-1 para terminar primero.

Kimberley también comenzó abajo en el marcador ante Quilmes, que golpeó de netrada mediante Mannazza. Sin embargo el equipo de Gustavo Noto se repuso antes del descanso por intermedio de Ezequiel Goiburu en dos ocasiones. En el complemento, goleó completó la goleada 4-1 con goles de Matías Cardellino y Tomás Bonzón.

En un gran partido, Atlético Mar del Plata y Círculo Deportivo buscaban la victoria para esperar un traspié de los de arriba y clasificar a cuartos de final. Y cada uno se fue ilusionando con ese objetivo en el primer tiempo. El "Papero" festejó 3 a 2 en cancha del "Decano", que ganaba con gol de Paulo Tello en el primer tiempo, luego lo empató con Justo Fernández. El equipo de Otamendi se impuso con goles de Martín Capitanio (2) y Pedro Barberini.

En la Zona Reválida, se sumaron Peñarol y Cadetes. El miércoles, el "Milrayitas" recibirá a Libertad y los de calle San Juan serán visitantes de Argentinos del Sud, a un partido ambos. Los ganadores, irán a octavos.

Resultados de la DECIMOTERCERA Fecha de la segunda fase del Torneo “Roberto Crespo”

Zona Campeonato

Kimberley 4 – Quilmes 1

General Urquiza 1 – Once Unidos 1

Círculo Deportivo 3 – Atlético Mar del Plata 2

Boca 1 – Deportivo Norte 3

Nación 2 – River 1

Independiente 4 – San José 0

Banfield 2 – San Lorenzo 1

Zona Reválida

Argentinos del Sud 1 – Alvarado 1

Peñarol 1 – San Isidro 0

El Cañón 1 – Chapadmalal 0

Cadetes 5 – Talleres 0

Racing 1 – Los Andes 0

General Mitre 0 –Al Ver Verás 1

Libre: Libertad

Clasificados a 16vos: Argentinos del Sud, Peñarol, Libertad y Cadetes

Clasificados a 8vos de Final: Círculo Deportivo, Atlético Mar del Plata, Independiente, General Urquiza, Banfield, River, Boca, San José, Quilmes y Nación

Clasificados a 4tos: Deportivo NOrte y Kimberley

Posiciones

Deportivo Norte 28 puntos

Kimberley 27

Círculo Deportivo 26

Atlético Mar del Plata 22

Independiente 21

General Urquiza 18

Boca 15

River 15

Banfield 15

Nación 13

San José 13

Quilmes 13

Once Unidos 12

San Lorenzo 11

PLAYOFFS TORNEO ROBERTO CRESPO

16vos de Final

Partido 1: Argentinos del Sud vs Cadetes

Partido 2: Peñarol vs Libertad

8vos de Final

Partido 3: General Urquiza vs San José

Partido 4: Ganador P1 vs Atlético Mar del Plata

Partido 5: Boca vs Nación

Partido 6: River vs Banfield

Partido 7: Ganador P2 vs Círculo Deportivo

Partido 8: Independiente vs Quilmes

4tos de Final

Partido 9: Ganador P3 vs Deportivo Norte

Partido 10: Ganador P4 vs Ganador P5

Partido 11: Ganador P6 vs Ganador P7

Partido 12: Kimberley vs Ganador P8

Semifinales (ida y vuelta)

Partido 13: Ganador P9 vs Ganador P10

Partido 14: Ganador P11 vs Ganador P12

Final (Ida y vuelta)

Partido 15: Ganador P13 vs Ganador P14

ACLARACIÓN 16VOS DE FINAL: La primer llave de Playoffs se disputará este miércoles 5 de octubre en canchas de Argentinos del Sud y Peñarol en horarios A CONFIRMAR.