Quién es el "Alfa", el polémico participante de Gran Hermano que se codea con los famosos y el poder

Sin lugar a dudas que Walter Santiago es uno de los personajes más destacados de Gran Hermano 2022. Más conocido como el "Alfa", promete ser uno de los candidatos a llevarse el gran premio. En su pasado, mantuvo encuentros con grandes figuras de la política como el espectáculo.



“Siempre fui líder, soy muy calentón, muy rencoroso y tengo muchísima memoria, no me olvido de nada. Voy a ser el patriarca de las casa”, dijo en su presentación del reality.

El "Alfa" de 60 años, es el concursante más longevo en la historia de la competencia, es de Tigre, es divorciado y dedica su vida a la compra, venta y reparación de autos de colección.

También aseguró que su rol principal en la casa será la cocina. Justamente allí tuvo lugar el primer accidente de la casa, que lo tuvo como protagonista involuntario. Walter, estaba cocinando y por un rato pareció olvidarse de su tarea. En ese momento entró en escena Thiago Medina, quien vio que una olla permanecía sobre una hornalla eléctrica y creyó que la preparación se estaba pasando. Al querer agarrar el recipiente, se quemó la mano.

Mientras el resto de los participantes asistían al joven, Alfa miraba la escena negando con la cabeza: “No hay que tocar la cocina. Estaba reposando ahí, pasa que tomó temperatura...”, le dijo a Thiago en tono de reproche.

Walter Santiago asegura conocer a Guillermo Vilas por ser vecino en las plateas de River

Una de las cualidades que más llamó la atención del participante, además de su personalidad de "líder" que aparenta mostrar, es la estrecha relación que ha mantenido a lo largo de su vida con distintas figuras de la política y espectáculos.

Una de las más llamativas es el romance que mantuvo con Georgina Barbarossa durante la pandemia. “Lo conozco mucho, me llamó y me preguntó si participaba”, contó la conductora de A la Barbarossa (Telefe) a Nancy Pazos.



“Nos vimos un montón de veces, te diría todo el año de pandemia, 2020 y 21, nos veíamos no estoy diciendo cómo y ni cuándo y cuando vino a casa, que me preparó empanadas de tripa gorda, se quedó en la vereda. Fue un agradable encuentro”, continuó detallando.

El Alfa homenajeó a Carlitos Balá el día de su muerte

Los seguidores del certamen, como suele hacer en este tipo de programas, buscaron a Walter Santiago en sus redes sociales. Al tener su cuenta pública, los usuarios "stalkearon" al participante y encontraron fotos inéditas con grandes figuras de la política y el espectáculo.

Uno de sus últimos posteos se lo dedicó a Marcelo Teto Medina, durante sus controvertidos días en prisión. “Teto querido…. Te conozco hace años, sos un buen tipo, alguien que la junta con pala no me dice ”Alfita no puedo comprarte la moto todavía, no tengo una moneda’. Abrazo y que sea justicia”, escribió.



También dice ser amigo del músico Piero, de Guillermo Vilas y de Pablo Cabaleiro, más conocido como El Mago sin dientes. A Guillermo Vilas, dijo conocerlo de chico, cuando eran vecinos en la platea de la cancha de River y volvieron a coincidir en los años en los que vivió en Miami.

Otra de las que se suma a la larga lista de famosos con los que se relacionó Alfa es Soledad Aquino, ex esposa de Marcelo Tinelli. Aquino reveló este miércoles en LAM que es amigo del participante de Gran Hermano desde la adolescencia. “Cuando éramos todos pendejos, íbamos a bailar y era el único lugar abierto para comer una hamburguesa a la madrugada era Pepino, en Martínez. No me acuerdo mucho de esa época, pero dice que me cruzó ahí”, contó.

Walter Santiago junto a Carlos Ménem y su hija Zulema

A su vez, se mostró con figuras de la política como Carlos Menem, junto a sus hijos Zulema y Carlos Nair, Carlos Reutemann y Gustavo Posse.



"Estamos con Gustavo Posse, uno de los mejores intendentes que tuvo la Argentina", expresó Walter en un video junto al intendente de San Isidro, con quien mantendría una gran amistad, durante una exposición de autos clásicos.

El Alfa mantendría una gran amistad con Gustavo Posse, intendente de San Isidro

Incluso en las últimas horas, Alfa generó un conflicto político luego de asegurar en pleno programa que Alberto Fernández lo había coimeado reiteradas veces. "Mi mejor amigo, desde la primaria, es Claudio Ferreño, la mano derecha de Alberto Fernández. A Alberto lo conozco hace 35 años. Alberto Fernández me coimeó un montón de veces. Lo conozco muy bien a Alberto Fernández", había dicho el participante a su par Romina Uhrig, exdiputada del Frente de Todos.

El gobierno, para defender la imagen del presidente, desmintió los dichos de Walter Santiago a través de la portavoz Gabriela Cerruti: "Habiendo tomado conocimiento de los dichos vertidos sobre el presidente @alferdez por un participante del programa #GranHermano que transmite @telefenoticias nos vemos obligados a decir: el Presidente no tiene información sobre esta persona ni recuerda haberla conocido".

"Como es sabido por todas y todos, a lo largo de su trayectoria pública @alferdez nunca se vio involucrado en hechos de corrupción. Ha hecho de la transparencia un propósito central de su gestión en la función pública. Preservando su honor, no podemos naturalizar que se alguien se exprese ligeramente de un modo tal que solo busca difamarlo y desprestigiarlo. Ser una persona decente y honesta es un valor irrenunciable, por lo que solicitamos a @telefenoticias, a la producción de #GranHermano y al participante que se retracten y cesen en esta actitud agraviante", escribió Cerutti a través de un hilo.

La aclaración del hecho trajo numerosas críticas por parte de la oposición. Entre ellos, la exgobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, salió al cruce contra la funcionaria: "¿El Presidente está preocupado por Gran Hermano, @gabicerru? ¿De verdad?". En la misma línea, Diego Santilli se mostró también molesto por la situación: "Más claro echale agua: la prioridad para el Presidente y su vocera oficial son los dichos de un participante de Gran Hermano".

Carlitos Balá, el luchador La Masa y Ricardo Fort son otras caras conocidas en su perfil. Y la foto junto al chocolatero rápidamente se viralizó por ciertas similitudes.