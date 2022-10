Indignación por el viaje de egresados postergado: "Vivimos una incertidumbre enorme"

Las familias del grupo de estudiantes que este viernes quedaron varados en la terminal de Mar del Plata sin poder partir a Córdoba por las irregularidades detectadas en dos micros aún viven horas de incertidumbre por lo que será la reprogramación del viaje de egresados.

Padres y madres indicaron que, extraoficialmente, a través de un coordinador, New Trip informó que intentaría salir con nuevas unidades contratadas a las 18 desde la estación Ferroautomotora pero todavía no acusan mayores garantías de la empresa turística.

“Nos dicen que van a intentar pero aún no tenemos una confirmación cierta de nada. La verdad que esta empresa nunca fue seria”, cuestionó Mariela, mamá de un joven de la escuela Antártida Argentina, en declaraciones a 0223.

Por un lado, la mujer cuestionó a New Trip por querer desligarse del secuestro de dos micros que dispuso la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) tras los controles efectuados en la terminal local. “Ellos dicen que esto les excede pero no es así pero son ellos lo que contratan y eligen terciarizar el servicio con otra empresa que tiene choferes que le ponen coca al mate. Están insultando nuestra inteligencia”, apuntó.

Además, la mamá aseguró que la empresa no se hizo presente con alguna autoridad en la Ferroautomotora “para explicar lo que pasaba”. “Todo lo que sabíamos era por dichos de la gente que controlaba. Fue una incertidumbre enorme y seguimos así porque todavía no sabemos bien qué va a pasar con el viaje”, expresó.

“Nadie de New Trip nos contestó los teléfonos. No hubo una sola persona responsable o autoridad que se hiciera cargo de la situación. A nosotros no nos servía solamente saber que no iban a salir los micros, queríamos una explicación y saber qué iba a pasar. Los únicos que estuvieron fueron los coordinadores que no eran responsables”, aclaró.

Mariela, de todos modos, agradeció los controles que garantizó el Gobierno en la terminal de micros para prevenir cualquier accidente durante el viaje. “Acá no hay que edulcorar nada: los chicos se iban a ir con choferes que no estaban en condiciones de salir a la ruta”, reconoció.

Además del alto nivel de toxicología de los choferes y la falta de funcionamiento de los cinturones de seguridad en dos micros, la mamá dijo que otra de las irregularidades que frenó el viaje fue el sobrecupo de personas anotadas para ocupar una de las unidades de transporte.

“Uno de los micros tenía capacidad para 61 personas y en realidad estaban llevando 63 porque ya habían arreglado con los mismos choferes que los coordinadores iban a ir sentados en un escalón, adelante, cuando se sabe que eso no se puede hacer”, cuestionó.

Por estas horas, hay 26 jóvenes de Mar del Plata, 18 de Miramar y 15 de Lobería que siguen a la espera de poder iniciar su tan ansiado viaje de egresados. Se trata de estudiantes de los colegios Antártida Argentina, Sarmiento, Los Pinares, Leloir, Loris Malaguzzi, Naciones Unidas, Nuestra Señora del Luján de Batán y el Iga y una Técnica de Miramar.