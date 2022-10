Fiamma presentó su nuevo single "Divo de Diván"

La joven cantante marplatense Fiamma presentó su último single "Divo de Diván" como adelanto de su primer disco. Se trata de una canción que combina fuerza y frescura.

“'Frenos, no voy a donde soy la muerte' creo que es un poco lo que vengo expresando, ¿no?. El romper para ser, el aprender en qué lugares debo permanecer y en qué situaciones debo irme. No perder ni dejar morir la esencia de uno por situaciones que absorben nuestra energía y no lo contrario”, explica Fiamma sobre su nuevo single.

Mientras presenta sus singles, la artista confirmó que el próximo 11 de noviembre se presentará en Vorterix Club como telonera de Coti donde tocará por primera vez sus nuevos temas en vivo.