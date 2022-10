La matiné cambió con la pospandemia: VIP para padres, fiestas temáticas y mayor seguridad

Los tiempos cambian y la diversión nocturna para los adolescentes también, con nuevas propuestas que incluyen fiestas temáticas, contenidos artísticos, DJ´s invitados, TickTockers y hasta un VIP hecho para madres y padres que quieren estar más tranquilos, cuidando a sus hijos más de cerca (pero no tanto) mientras dura la diversión. Todos estos condimentos lo reúne Hype, la matiné de moda de Mar del Plata, que a metros del mar, ofrece un marco especial para chicas y chicos de entre 13 y 16 años.

Damián Vuotto, CEO de Hype, valoró el trabajo que realiza la matiné marplatense, que funciona desde hace 15 años ininterrumpidamente –solo pausada durante la pandemia- y que ofrece tanto a los jóvenes como a sus papás, una variedad de servicios frente a Playa Varese, en el que se prioriza tanto la diversión como la seguridad.

“En la prepandemia hubo una especie de crecimiento que lo empezamos a notar a fines del 2019 y entrando casi en la cuarentena, en fiestas con muchísima aceptación y con cambios sociales que permitieron que los chicos vuelvan a acercarse a la matiné, que habían quedado distanciados con la pronta iniciación en la nocturnidad. Con la pandemia, todo el encierro les afectó muchísimo a los chicos, con el alejamiento a las relaciones sociales y el tránsito de la primaria a la secundaria con virtualidad. Entonces, cuando comenzaron a abrir las matinés de Buenos Aires -que siempre son una referencia-, nos llevamos una sorpresa porque el producto se tuvo muy en cuenta y lo que pensábamos que iban a ser aperturas cada 45 días, fueron en algunas ocasiones cada 15 días e incluso tuvimos que agregar una fecha porque se agotaban las entradas, incluso algunas a pedido de los mismos padres”, expresó Vuotto en diálogo con 0223.

Personal especializado atiende a los papás y hace recorrida por las instalaciones antes del inicio de la fiesta.

Atención personalizada y un VIP exclusivo para mamás y papás

Si bien las fiestas se realizan de 18 a 23 y preferentemente cada dos sábados, un equipo especializado atiende durante la semana cada llamado de los padres y sus hijos, a través de las redes sociales e incluso de manera presencial en la puerta del boliche hasta media hora antes del evento, invitándolos a conocer las instalaciones y con la posibilidad de permanecer en un Espacio VIP, completamente separado de donde están los chicos. “Se pueden quedar hasta que dure la matiné, obviamente sin cargo. Charlan con nosotros, hablan con la seguridad y ven lo que nosotros hacemos en tiempo real, pero separados de los chicos, sin poder circular donde están ellos y para no sacarles la magia a los nenes. Eso nos ha dado un marco de tranquilidad y les gusta mucho a los padres: si te estoy invitando a ser parte de lo que hacemos, es porque no tenemos nada que esconder”, remarcó Vuotto.

DJ´s de moda, TickTockers y fiestas temáticas y artísticas

Para el responsable de Hype, los tiempos cambiaron y con esa evolución, decidieron ampliar la oferta ante la demanda de los jóvenes. “El cliente hoy cambió porque antes a nosotros nos ponían música y listo y hoy existe una demanda mayor por exigencia del servicio. Estamos muy contentos porque el producto sorprendió y nosotros a medida que nos iba sorprendiendo la demanda creciente, también tuvimos que adaptarnos a eso, ofreciendo más cosas y con mejor calidad: darles contenidos temáticos y desde lo artístico, traer DJ´s de moda, la tendencia de los TikTokers y fiestas temáticas con regalos o sponsor con actividades recreativas”, detalló.

Hype Matiné ofrece shows de Dj´s invitados, fiestas temáticas y de sponsors especiales.

La seguridad

Las diferencias con las viejas matinés no solo están en el aspecto organizativo que ofrece la disco, ubicada frente a Playa Varese, sino a un cambio de época, según la mirada de Vuotto. “Antes íbamos más grandes a la matiné y a veces nos quedábamos para luego ir a la noche a bailar. Y al ir gente más grande, había problemas con gente alcoholizada. Pero hoy, más con lo que pasó con la pandemia, los nenes vienen mucho más relajados y tranquilos y vienen a disfrutar de la fiesta. En los controles, siempre remarco cuando hablo con cualquier padre, es que somos humanos y la perfección absoluta no existe. Si bien son nenes, lo trabajamos con la máxima seguridad: tenemos 6 socorristas, admisión y control en la puerta, trabajamos con autoridades del municipio, policía, minoridad, Inspección General, para darles entrada y salida segura a los chicos. Hacemos todo lo posible y no escatimamos en ningún recurso e inversión para minimizar los riesgos”, subrayó.

La matiné en verano

El placer de disfrutar en verano de bailar con los pies descalzos en la arena, sentir la brisa del mar ya no será un “lujo” de los grandes, porque los responsables de Hype ya tienen pensado realizar eventos en la playa para los jóvenes. “En el verano, nuestra idea es trasladar parte de lo que son nuestros eventos a una locación de playa, para tener una experiencia similar a la que se brinda a los grandes en las playas. Para que ellos también puedan vivir lo que siente el familiar o el amigo más grande”, adelantó el CEO Hype.

Los valores de una entrada a Hype Matiné, ubicado en el espacio de Sunset, en Varese, oscila entre los 800 y 1000 pesos. El espacio cuenta con guardarropas, buffet con patio de comidas, papas, superpanchos, pizzetas, sandwiches de miga, bebidas -todas sin alcohol- guardarropas, speed sin energizante, entre otros servicios.