Se cayó Instagram: usuarios reportan fallas y cuentas suspendidas por error

Instagram ha presentado nuevamente fallas en su app, a diferencia de otras veces donde los servidores de la aplicación se caen para todos los usuarios, esta vez miles de cuentas reportaron que fueron suspendidas por "error".

"Somos conscientes de que algunos de ustedes tienen problemas para acceder a su cuenta de Instagram. Lo estamos investigando y pedimos disculpas por las molestias", escribió la cuenta oficial de la app a través de Twitter.

Según especificaron algunos usuarios, el error comenzó a producirse este lunes por la mañana, cuando algunas cuentas comenzaron a detectar pérdidas en sus seguidores. Luego, otros internautas explicaron que se debía a que numerosas cuentas fueron suspendidas por "error" sin ninguna razón. "Suspendimos tu cuenta el 31 de octubre de 2022. Se da un margen de 30 días para poder oponerse a la decisión que ha tomado la propia Instagram pero sin dar ningún motivo aparente", detallaba el reporte en los usuarios restringidos.

Hasta el momento no se sabe cual es el motivo del problema y cuanto es el tiempo estimado de solución. No es la primera vez que Instagram se cae a nivel mundial, pero tampoco no hay antecedentes de un error similar como el mencionado anteriormente.