Llega a Mar del Plata la propuesta musical de This is Etta!

This is Etta! se presenta este sábado 8 de octubre en Dickens.

This is Etta! es una formación nacida en Capital Federal y ofrece un espectáculo homenaje a la reina del blues y el soul: Etta James. Conformado por ocho artistas en escena, recrean con estilo y elegancia sus grandes éxitos desde la década de 1950 en adelante, manteniendo vivo su legado artístico y cultural.

This is Etta! está conformada por: Sol Blest en voz, Juani Covini y Juani Capobianco en guitarra, Pablo Ansaldi en bajo, Emmanuel Álvarez en batería, Ioshua Fontana en teclados y Jeremías Valdez en saxo. Vienen de estrenar en su canal de Youtube (This is Etta banda) una live session en Estudio Crazy Diamond.

Su presentación en vivo será el sábado 8 de octubre a las 19 en Dickens, en Diagonal Pueyrredón 3027. La fecha será al sobre y es parte de la pre gira costera de la banda en un formato íntimo, dado que volverán con más shows en vivo durante enero de 2023.

Esta interesante y novedosa propuesta musical llega de la mano de Casa Cosmos: una productora de experiencias formada por dos jóvenes de esta ciudad; cuyo objetivo es ser un puente cultural entre Mar del Plata y otras ciudades.

Pueden encontrar más info en: @thisisettaa y @casacosmosprod.