Tres por penales y tres en los 90', los pasajeros a cuartos

Una tarde muy fría, con viento, con algunos chaparrones y muchas emociones, se vivió con los seis encuentros correspondientes a los octavos de final del Torneo "Roberto Crespo" de la Liga Marplatense de Fútbol. Círculo fue el más firme y despachó sin problemas a Libertad, Atlético Mar del Plata terminó sufriendo con Cadetes e Independiente aguantó la mínima ante Quilmes. Los otros tres se definieron por penales, con San José, Banfield y Nación como vencedores.

La tarde arrancó en la cancha de River, donde General Urquiza, uno de los grandes animadores de la Zona Campeonato, enfrentaba al irregular San José, que no mostró su mejor versión en el torneo, pero tiene jugadores de mucha jerarquía. Y después de igualar 1 a 1 (Pablo De Hoyos y Facundo Machado) en los 90', mostró su personalidad desde los 12 pasos, el rojinegro convirtió los cinco remates, Corti desvió el suyo para el "tricolor" y los de David Mariscal dieron la nota y se metieron entre los ocho mejores.

En el segundo turno del "Juan Carnevale", el triunfo también correspondió a los visitantes. Porque el local y Banfield no se pudieron sacar diferencia, con el transcurso del complemento se fueron aferrando al empate y desde el punto penal se impuso el "taladro", con la figura de Emanuel Salvini que detuvo dos remates (había atajado otro que hicieron repetir por adelantamiento).

En Otamendi, Círculo Deportivo mostró firmeza, buen juego y contundencia para ser el único que se impuso con autoridad. El que lo sufrió fue Libertad, que llegó desgastado por el partido de 16avos del miércoles y no pudo hacer nada ante el equipo de Marcelo Alejandroff que lo abrió rápido por intermedio de Branco Ripoll y después lo manejó. Pedro Barberini, Martín Capitanio y Francisco López, completaron el tanteador para el categórico 4 a 0.

En Atlético Mar del Plata, el local, otro protagonista de la Zona Campeonato, no la tuvo fácil frente al duro Cadetes, con muchos juveniles y buenas intenciones, que le hizo frente y lo hizo transpirar más de la cuenta. En un trámite parejo, la diferencia la marcó Elías Medina, con una maniobra individual y un remate fuerte que se metió abajo, en el primer palo de Capalbo. El exNación era el hombre más importante del equipo de Quintas y siguió siendo la principal referencia. En el complemento, Nicolás Aguirrebengoa marcó el 2 a 0 y parecía historia sentenciada. Pero el "tricolor" no se rindió y siguió buscando, Gonzalo Freddi definió de manera exquisita, de media vuelta, y le puso dramatismo al cierre. Agustín Capalbo mantuvo con vida a su equipo atajando un penal a Batista y los de Ganem tuvieron ocasiones para empatarlo pero no las pudo concretar y uno de los representantes marplatenses en el Regional Amateur celebró la clasificación.

Cerquita de ahí, en cancha de Boca, se vivió un encuentro lleno de dramatismo, muy cambiante en el desarrollo y el resultado, y con varias polémicas. Nación se adelantó con un penal de Lastra y Caldiera lo igualó por la misma vía. Matías Sosa volvió a poner en ventaja a los de Machado y el arquero "xeneize", otra vez, hizo valer su pegada desde los 12 pasos. Santiago Mastrolorenzo puso por primera vez en ventaja al dueño de casa y parecía que los de Rafael Aparicio sacaban boleto a cuartos de final. Sin embargo, los "bichos azules" saben mucho de jugar playoffs y no se rindieron. Y en el banco, otra vez estaba el héroe. Hace una semana, Juan Cruz Machado, de tiro libre, le dio la victoria y la clasificación a su equipo a los 51'. Hoy, entró a 15 minutos del final y, en tiempo de descuento, definió con categoría para poner el 3 a 3 que estiró la agonía hasta los penales. Y ahí, Nación se fortaleció, Lucas Díaz detuvo dos ejecuciones (una a Caldiera) y el hijo del DT, fiel a su costumbre, picó el último remate para darle, una vez más, el pasaje a los de Falucho y Tres Arroyos.

El último encuentro se desarrolló en la Villa "Benedicto Gutiérrez" y reinó la paridad entre Independiente y Quilmes. Las pocas situaciones y el trámite equilibrado hacían pensar que un gol podía definir la historia. Y así fue. Porque un ratito después de haber ingresado, Joaquín Pozas metió un golazo para darle el triunfo por 1 a 0 al "rojo" que se metió entre los ocho.

Resultados - Octavos de final

General Urquiza 1 (4) - San José 1 (5)

River 0 (3) - Banfield 0 (4)

Círculo 4 - Libertad 0

Atlético Mar del Plata 2 - Cadetes 1

Boca 3 (1) - Nación 3 (3)

Independiente 1 - Quilmes 0

Cruces - Cuartos de final

Deportivo Norte vs. San José

Kimberley vs. Independiente

Círculo vs. Banfield

Atlético Mar del Plata vs. Nación