Ianni y Gabilán, marcaron el camino en la clasificación del TSC

La primera fecha de la fase de Play Off del TSC arrancó con una jornada de sábado fresca, ventosa y por momentos lluviosa. En el autódromo Miguel Ángel Atauri de Dolores se desarrollaron las tandas de entrenamientos y clasificación para las finales de pilotos titulares e invitados. En ambas, se destacaron los Ford Falcon de Gastón Gabilán y Ariel Ianni.

En principio, Kevin Baigorría (Chevrolet) fue la referencia en los tres entrenamientos matutinos. Más tarde, a la hora de clasificar, la tanda estuvo reñida entre Gabilán, Mariano Calamante (Ford) Ariel Ianni y Baigorria, que marcó la vuelta rápida en el cierre del parcial y parecía que se quedaba con la pole. Pero a la hora de la técnica, el Chevy no pasó dado que uno de los neumáticos traseros se lo utilizó en durante los entrenamientos, motivo por el cual quedó excluido parcialmente y Gabilán que había sido segundo en pista se quedó con la posición de privilegio. Detrás se ubicaron Mariano Calamante, Julio López (Ford), Adrián Oubiña (Chevrolet Ricardo Luciano) y Carlos Climente (Ford) cerrando el quinteto inicial.

Más tarde, se puso en marcha la tanda para pilotos titulares y el primer grupo apostó al neumático liso. Lo cual resultó un factor clave ya que a los pocos minutos comenzó a diluviar y a elevarse los tiempos de vuelta. Ariel Ianni alcanzó a cerrar su mejor vuelta en 1.31:448/1000 y quedó al tope del clasificador. Al igual que la manga pasada, Calamante logró el segundo tiempo y se aseguró un lugar en primera fila en las dos finales de mañana. Gabilán cerró su giro colocándose tercero.

Por el diluvio, solo tres autos salieron a pista en el segundo grupo clasificatorio: Juan Pablo Villanueva, Leonardo Pedrero y Mariano Marconi. El resto de los integrantes decidieron resguardar los autos apostaron a las finales del domingo. Además, por problemas de motor estuvieron complicados Diego Alberghini (entrenó, no alcanzó a clasificar), Raúl Redondo (problemas con la presión de aceite) y Mario Alberghini, que está ausente y está reparando el motor en Balcarce para poder participar en las finales del domingo. Por rotura de caja de cambios no pudo clasificar en la manga de titulares Raúl Cunqueiro.

El cronograma continúa mañana domingo 9/10 con el inicio de las competencias finales a la hora 12.05 hs y a las 14.25 hs, ambas a 14 vueltas de recorrido.