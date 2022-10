Verstappen celebró la sanción a Leclerc y gritó "bicampeón"

Max Verstappen, de Red Bull, consiguió el domingo su segundo título consecutivo de Fórmula 1 con una victoria en un Gran Premio de Japón más corto por la lluvia, después de que su rival más cercano, Charles Leclerc, fue sancionado después de la carrera.

El neerlandés Verstappen había cruzado la línea de meta por delante del piloto de Ferrari que, defendiéndose del otro Red Bull de Sergio Pérez, tomó la bandera a cuadros en un lejano segundo lugar. Sin embargo, al monegasco se le sumaron cinco segundos a su tiempo de carrera por haber cortado la última chicane en la última vuelta, lo que le hizo caer a la tercera posición. "Es una sensación de locura, por supuesto, ya que no me lo esperaba cuando crucé la línea", dijo Verstappen durante la confusión sobre si los puntos reducidos bajo las nuevas reglas introducidas este año se aplicarían con una carrera que se corrió sólo poco más de la mitad. "¿Iba a ser la mitad de los puntos?, no sabía cuántos puntos iba a conseguir", añadió.

La FIA, que gobierna el deporte, aclaró que la regla de los puntos reducidos sólo se aplica a las carreras que se suspenden y no pueden reanudarse. La carrera del domingo se detuvo después de dos vueltas debido a la fuerte lluvia, pero se reanudó poco más de dos horas más tarde, con los pilotos completando 28 de las 53 vueltas programadas y con la totalidad de los puntos otorgados. Como resultado, Verstappen deja Japón con un margen de 113 puntos sobre Pérez, que ahora pasa al segundo lugar en la clasificación general. El neerlandés necesitaba al menos 112 puntos de margen sobre su más cercano perseguidor para coronarse campeón el domingo. La victoria de Verstappen en Japón fue la duodécima en 18 carreras. A falta de cuatro carreras, el neerlandés va camino de batir el récord de victorias en una temporada que, compartido por Michael Schumacher y Sebastian Vettel, está en 13.

"Max ha estado increíble", dijo Leclerc, el primer favorito al título que tenía una ventaja de 46 puntos sobre Verstappen después de las tres primeras carreras. "Es un título totalmente merecido". "Intentaremos empujar en las últimas cuatro carreras para mejorar como equipo y, con suerte, plantear más retos el año que viene".

Verstappen comenzó la carrera del domingo desde la pole, pero fue superado por Leclerc en la línea de salida. El Red Bull siguió rueda con rueda al Ferrari en las dos primeras curvas y recuperó la iniciativa. Los incidentes en los que se vieron implicados varios autos sacaron el coche de seguridad antes de que se pudiera completar la primera vuelta. Las condiciones obligaron a detener la carrera en la segunda vuelta y, tras el retraso de dos horas, se reanudó. Verstappen desapareció en la distancia y se clasificó con 27 segundos de ventaja sobre su compañero de equipo.