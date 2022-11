Día de Santa Cecilia y debut mundialista: cómo funcionarán los servicios, escuelas y transporte

Este martes 22 de noviembre Mar del Plata se verá afectada por dos hechos de trascendencia como los son el asueto en la administración pública por el Día de Santa Cecilia y la coincidencia con el debut de la selección de fútbol en Qatar 2022. Ambas situaciones sumado a la adhesión del gobierno de la provincia de Buenos Aires al asueto en las escuelas, hará que la jornada sea atípica.

Desde la Municipalidad de General Pueyrredon informaron como funcionarán las guardias durante el día de la patrona de la ciudad en los servicios básicos de salud, higiene urbana y seguridad, entre otros.

Salud

Desde la Secretaría informaron que habrá 5 Centros de Atención Primaria de Salud (Caps) que estarán abiertos las 24 horas: Ameghino (Luro 10.052), Batán (Calle 145 y 132), La Peregrina (Ruta 226 km 17), Playa Serena (Calle 11 número 360 entre 8 y 10) y el Centro 2 (12 de Octubre 4445).

Ante cualquier emergencia médica, los vecinos pueden comunicarse con el SAME al 107.

Recolección de residuos

La recolección de residuos no se verá afectada durante el feriado de Santa Cecilia y funcionará de manera normal.

Seguridad

El Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) y la Patrulla Municipal estarán operativos durante las 24 hs, con total normalidad. Ante cualquier eventualidad, el número de whatsapp para comunicarse con la Patrulla Municipal es el 223 436-8599.

Por otra parte, Defensa Civil continuará canalizando las urgencias a través de la línea 103, con guardia de atención telefónica de emergencia y gratuita las 24 horas.

Desarrollo Social

El Equipo de Atención a la Niñez en Situación de Riesgo atenderá las 24 horas en la línea 102. Desde la dirección de Género se recuerda que ante cualquier emergencia se debe llamar al 911.

Por otro lado, el Programa de Atención Integral a Personas en Situación de Calle y el Programa de Ayuda y Contención a Víctimas de Delito y Tránsito atiende denuncias en la opción 5 de la línea telefónica 147 (Centro de Atención al Vecino) y en los teléfonos 465-0443/465-3445.

El servicio de sepelio gratuito se realiza todos los días de 9 a 13. Para consultas se podrán comunicar telefónicamente al 499-6625 o 499-6623.

Transporte

Fuentes del transporte de Mar del Plata informaron a 0223 que el servicio funcionará con lo hace un día feriado: los colectivos circularán con frecuencia reducida, como un domingo en tanto que los remises y taxis lo harán de manera habitual. Estos últimos no descartaron que haya menos servicio durante el debut del conjunto de Messi. "No hay cronograma distinto, todos los días funcionamos igual aunque más haya de insistir con el servicio, no reglamentamos la cantidad de autos que estén en la calle", dijeron.

Escuelas

Por las celebraciones por el Día de Santa Cecilia, patrona de Mar del Plata, los establecimientos educativos de gestión municipal no tendrán actividad, así como los provinciales, tanto públicos como privados.

Días atrás, el director de Educación y Cultura bonaerense, Alberto Sileoni había adelantado que por el mundial Qatar 2022, los alumnos y alumnas podrán ver los partidos del seleccionado nacional en los colegios o entrar más tarde o salir antes para verlos en sus casas. La aclaración hace referencia a los horarios en los que juega la albiceleste: martes a las 7 de la mañana contra Arabia Saudita; sábado a las 16 horas contra México; y el mismo horario pero del miércoles 30 contra Polonia.

Universidad

La Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp) funcionará aunque con algunas limitaciones por el partido de la Selección. Desde el complejo académico confirmaron a 0223 que la Unmdp “no tiene actividad cada asueto por el 10 de febrero, día de la fundación de la ciudad” pero que “este martes habrá clases con normalidad pero a partir de las 9.30” después del partido.

Asimismo, señalaron que de igual manera lo harán ante cada partido que juegue el conjunto de fútbol nacional, como es el caso del miércoles 30, cuando Argentina juegue contra Polonia de 16 a 18 horas.

Bancos

A pesar que la provincia de Buenos Aires decidió en esta oportunidad, adherir al asueto administrativo por Santa Cecilia, los bancos de Mar del Plata trabajarán con normalidad y en su horario habitual, este martes 22. “Los bancos cierran para el día de la fundación de las ciudades de la provincia de Buenos Aires que en nuestro caso es el 10 de febrero. Mañana se trabaja con normalidad”, informó a 0223, Guillermo Martínez, secretario general de La Bancaria en la ciudad.