Alvarado presentó oficialmente a César Vigevani

Tenía muchas ganas de venir a Alvarado. Lo tentaba el proyecto del club, la idea de la dirigencia, la popularidad de la institución, la pasión de sus hinchas y el desafío que significaba. A César Vigevani, eso, su forma de trabajo y el éxito conseguido en el largo recorrido en sudamérica, fueron argumentos más que suficientes para convencer a Emiliano Montes y compañía para convertirse en el nuevo entrenador del "Torito" para la temporada 2023 de la Primera Nacional.

La primera impresión fue buena. Después, como siempre, en el fútbol mandan los resultados y si la pelota entra o no en el arco rival y/o el propio. Pero Vigevani, en su presentación oficial, se mostró apasionado, un enamorado del fútbol y conocedor del fútbol argentino más allá de llevar 15 años en el exterior. "Tenía muchas ganas de volver al país. Uno pone muchas cosas en la balanza y este era el momento y el lugar indicado. El regreso a Mar del Plata (no venía desde diciembre de 2001) y al país me genera sensaciones encontradas, estoy muy contento, quedé muy sorprendido por lo que me encontré con las instalaciones del club, el crecimiento, la pasión que se respira con la gente en la calle. Estoy muy ilusionado por esta oportunidad", reconoció en el el acto que se desarrolló en el subsuelo del Hotel de Sutpa.

César Vivegani se mostró contento de estar en Alvarado y ya se puso al frente del plantel para empezar el rearmado para 2023. (Foto: Florencia Arroyos/Prensa Alvarado)

La mesa principal estaba encabezada por el flamante entrenador, que a la izquierda tuvo a quienes lo acompañarán en el cuerpo técnico (el ayudante de campo José Luis Vidal y el preparador físico Andrés Pérez), y a la derecha se ubicaron el presidente Emiliano Montes y el vice primero Pablo Mirón. Montes reconoció que están "muy contentos por empezar un proceso nuevo en el club y César tomó la decisión de acompañarnos. Le queremos dar la bienvenida a Alvarado en una temporada muy especial".

A su vez, Vigevani respondió por qué este momento para volver al país y a Alvarado, luego de estar en clubes muy importantes de sudamérica: "Se dieron muchas cosas, llevo 14 años afuera y es muy difícil el desarraigo. Siempre me pregunté por qué no podía hacer algo de todo lo que hice en Argentina y quizá no coincidían los tiempos, o no coinciden los tiempos de la gente que quiere contratarte. A mí no me quitaba el sueño de volver al país si era de Primera o Segunda División, si volvía, que sea un club en el que yo pueda desarrollar mi proyecto. Y la primera vez que hablamos con Gustavo (Gatti) y con Emiliano, encontré eso en ellos, y hoy creo que estamos en la institución adecuada para hacerlo", señaló.

En cuanto a su proyecto, el admirador de Marcelo Bielsa y Maurizio Sarri, lo primero que aseguró es que sus equipos "son protagonistas. Hay diferentes estilos y todos son aceptables, porque todos han ganado cosas, pero nosotros no negociamos la identidad. Podemos variar el sistema, ser elásticos de acuerdo a los jugadores, pero lo que nos caracteriza es que nuestros equipos tengan identidad, es lo que nos sostuvo todo este tiempo en mi carrera. Dirigí en el llano, en la altura, en lugares de distinta idiosincrasia, y hoy se lo dije a los jugadores, tenemos que buscar identidad. Para eso hay que contagiarlo, que el futbolista se comprometa y tenga la empatía de llevarlo a cabo. Creemos que los jugadores que les gusta jugar, los de mejor pie, son los que más rápido se identifican con nuestra propuesta", contó Vigevani.

Ahora, se encuentran en la parte que "estamos evaluando el plantel, a los jugadores que están con contrato y los primeros refuerzos que queremos tener son aquellos que se les vence el vínculo y trataremos que continúen. Hoy hablé con algunos, en los próximos días lo haré con otros, pero primero avanzaremos ahí para después sí buscar los refuerzos afuera".

Pablo Mirón, Emiliano Montes, César Vigevani, el ayudante José Luis Vidal y el profe Andrés Pérez. (Foto: Florencia Arroyos/Prensa Alvarado)

Alvarado, que venía entrenando con Osvaldo Nartallo y Ezequiel Ceballos, continuará con las prácticas hasta el 15 de diciembre, y el técnico aprovechará para seguir observando los jugadores que siguen y las posiciones que irán a reforzar para poder encontrar esa identidad, llevar adelante ese proyecto y mostrar en Argentina todo lo bueno que ya hizo en sudamérica.