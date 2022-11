Francia quiere sellar la clasificación anticipada

Dinamarca y Francia se enfrentarán en el estadio Stadium 974 desde las 13 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la fecha 2 del grupo D del torneo FIFA - Mundial Catar 2022.

Los Galos encaran con ánimos reforzados el partido de esta jornada tras haber ganado en la anterior. Por su parte, la selección danesa solo sumó un punto y tendrá la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones.

Francia le ganó con autoridad al seleccionado de Australia con un imponente 4 a 1 en el estadio Al Janoub. Adrien Rabiot, Olivier Giroud (con doblete) y Kylian Mbappé fueron los autores de la arrolladora victoria que coloca a la selección francesa como única líder del grupo. El actual campeón del mundo fue el combinado que más bajas sufrió para disputar el Mundial de Qatar: Karim Benzema, N’Golo Kanté, Presnel Kimpembe, Mike Maignan, Christopher Nkunku y Paul Pogba quedaron fuera de la cita mundialista. Con sus dos goles, Olivier Giroud volvió a convertir en Mundiales tras 10 partidos (no marcaba desde el 5-2 ante Suiza en el Grupo E de Rusia 2018) y alcanzó a Thierry Henry como máximo goleador de Francia en la historia. Con 51 tantos, el delantero del AC Milan igualó la marca que hasta hoy tenía el ex jugador del Arsenal, retirado en diciembre de 2014.

En el Education City Stadium, Dinamarca no pudo romper el marcador frente a Túnez y terminaron firmando un empate en cero. Los daneses debutaron con un dominio del balón del 60% e intentaron de todas formas vencer el arco rival, pero la defensa y arquero tunecinos no lo permitieron. El seleccionado danés había igualado en sus últimos tres compromisos de la Copa del Mundo: 1-1 con Australia, 0-0 con Francia y 1-1 con Croacia, en Rusia 2018. Otro dato de su historia mundialista es que no pudo marcar más de un gol en sus últimos seis partidos. La última vez fue un 2-1 a Camerún por el Grupo E de Sudáfrica 2010.

Las tres veces que jugaron en un Copa del Mundo, los combinados europeos también compartieron grupo (Francia 1998, Corea-Japón 2002 y Rusia 2018). Los registros muestran absoluta paridad, con 1 victoria por seleccionado y 1 igualdad. En el historial general, cuentan con 17 partidos oficiales: 8 triunfos de Francia, 7 de Dinamarca y 2 empates.