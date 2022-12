Así están los cruces de octavos y el posible camino de Argentina hasta la final

De a poco se va completando el cuadro de los octavos de final del Mundial de Qatar 2022, con Argentina adentro luego del valioso triunfo sobre Polonia, 2 a 0.

Solo cuatro de los ocho partidos están confirmados, además del encuentro del seleccionado nacional, están asegurados los encuentros entre Países Bajos y Estados Unidos, Inglaterra ante Senegal y Francia ante Polonia. De acuerdo a los compromisos que faltan jugarse mañana, se terminará de completar el cuadro.

Así están los cruces hoy:

Países Bajos* (1º Grupo A) vs. Estados Unidos*(2º Grupo B) - Sábado 3 de diciembre a las 12.00 hs, estadio Khalifa.

Argentina* (1º Grupo C) vs. Australia* (2º Grupo D) - Sábado 3 de diciembre a las 16.00hs, estadio Ahmad Bin Ali.

España (1º Grupo E) vs. Marruecos (2º Grupo F) | Lunes 5 de diciembre a las 12.00hs, estadio Al Janoub.

Brasil (1º Grupo G) vs. Ghana (2º Grupo H) | Lunes 5 de diciembre a las 16.00hs, estadio 974.

--------------------

Inglaterra* (1º Grupo B) vs. Senegal* (2º Grupo A) - Domingo 4 de diciembre a las 16.00hs, estadio Al Bayt.

Francia* (1º Grupo D) vs. Polonia* (2º Grupo C) . Domingo 4 de diciembre a las 12.00hs, estadio Al Thumama.

Croacia (1º Grupo F) vs. Japón (2º Grupo E) - Martes 6 de diciembre a las 12.00hs, estadio Ciudad de la Educación.

Portugal (1º Grupo H) vs. Suiza (2º Grupo G) - Martes 6 de diciembre a las 16.00hs, estadio Lusail.

*CONFIRMADOS

El camino de Argentina

La Selección nacional, si vence a Australia, se enfrentará en cuartos de final al vencedor de Países Bajos y Estados Unidos. El equipo de Scaloni, en semifinales, podría toparse con España o Brasil. Y en la final, del otro lado de la llave, entre los grandes candidatos figuran Inglaterra, Alemania -si clasifica-, Portugal y nada menos que Francia, el campeón del mundo y verdugo en Rusia 2018.