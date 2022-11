México se quedó sin una de sus figuras para el Mundial

La Federación Mexicana de Fútbol (FMF) confirmó que el delantero Jesús "Tecatito" Corona, figura del Sevilla de España, no se pudo recuperar de la grave lesión que sufrió en agosto y no formará parte de la lista del entrenador argentino Gerardo Martino.

"La Dirección de Selecciones Nacionales Varoniles informa, tras la comunicación pertinente entre Gerardo Martino y Jesús Manuel Corona, que el jugador no podrá ser integrado a la concentración de la Selección Nacional de México rumbo a la Copa del Mundo Qatar 2022", informó la FMF en un comunicado.

Corona, de 29 años, sufrió rotura del peroné y ligamentos en el tobillo izquierdo durante un entrenamiento de Sevilla el pasado 19 de agosto y tenía la esperanza de llegar a la Copa del Mundo. El "Tata" Martino lo incluyó en la lista previa que exige la FIFA pero finalmente se decidió excluirlo dado que aún no tiene el alta médica. "El equipo de Selecciones Nacionales seguirá al pendiente de su evolución, en espera de que Jesús tenga un exitoso y pronto regreso a las canchas", agregó el texto oficial. Con la baja de Corona confirmada, Martino tiene las opciones de Rogelio Funes Mori (Monterrey), Santiago Giménez (Feyenoord), Raúl Jiménez (Wolverhampton), Hirving Lozano (Napoli), Henry Martín (América) y Alexis Vega (Chivas).

Según la prensa mexicana, si Jiménez, quien está en recuperación de una pubalgia y no juega desde fines de agosto, está en condiciones le sacaría el último lugar a Santiago Giménez, hijo del "Chacho", exdelantero de Boca. "De todas maneras nosotros no tenemos mucho de que quejarnos si nos comparamos con muchas de las otras selecciones que estarán en este Mundial, ya que hace 10 días que estamos trabajando con 20 jugadores. Por supuesto que me gustaría que estuvieran acá los 31 de la lista previa, pero no es poco contar con esta cantidad", sostuvo Martino en la previa del partido amistoso de mañana contra Irak (el 16 habrá otro ante Suecia, también en Girona, España).