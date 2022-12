La FIFA abrió un expediente contra Argentina por "posibles infracciones" en el partido con Países Bajos

La Selección Argentina eliminó por penales a Países Bajos del Mundial de Qatar 2022 con un final caliente. Es que durante el partido, la definición y el post hubo discusiones entre los jugadores de ambas selecciones y también con miembros del cuerpo técnico. Es por esto que la FIFA le abrió un expediente a la Asociación del Fútbol Argentino para investigar "posibles infracciones" de los miembros de la delegación albiceleste.

Según informó este sábado la entidad con sede en Zúrich, "la Comisión Disciplinaria de la FIFA ha abierto un procedimiento contra la Asociación de Fútbol de Argentina por posibles infracciones de los artículos 12 (Conducta indebida de jugadores y oficiales) y 16 (Orden y seguridad en los partidos) del Código Disciplinario de la FIFA durante el partido Países Bajos - Argentina de la Copa Mundial de la FIFA que tuvo lugar el 9 de diciembre".

Además, "la Comisión Disciplinaria de la FIFA ha abierto un procedimiento contra la Asociación Holandesa de Fútbol por posibles infracciones del artículo 12 del Código Disciplinario de la FIFA en relación con el mismo partido", según consignó el diario Clarín.

Las declaraciones de Louis Van Gaal, el entrenador neerlandés, en la previa del partido (había dicho que Lionel Messi no sumaba a su equipo cuando no tenía la pelota, también que en el cruce en 2014 no había tenido un buen partido) ya habían enrarecido el clima del partido de este viernes.

Durante la definición por penales hubo actitudes de los futbolistas europeos que molestaron a los argentinos. Es que los neerlandeses, que habían fallado los dos primeros remates, intentaban distraer a los pateadores argentinos en su caminata rumbo al punto del penal. Cuando se consumó la victoria de Argentina, los sudamericanos se mofaron de sus rivales.

Después, en la zona mixta, durante una entrevista, Lionel Messi se cruzó con Wout Weghorst e inmortalizó la frase "Qué mirás bobo, andá para allá". Qué pasó antes, durante y después del partido es lo que investigará la FIFA. En caso de encontrar infracciones -de todos modos- no habría sanciones deportivas sino económicas.