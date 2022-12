El libro del clima de Greta Thunberg

Durante el 2018, y con apenas 15 años, ella enfrentó al parlamento nacional sueco para exigir políticas climáticas eficaces. Luego de eso, ya era una figura mundial y generó todo un movimiento climático global. En este 2022, Greta Thunberg, junto a un conjunto de reconocidos expertos, explican los hechos más importantes sobre el cambio climático de una forma muy comprensible en El libro del clima (Lumen – 2022).

Los fenómenos meteorológicos extremos son cada vez más frecuentes y severos. Seguimos hablando de guerras y de crisis energética. Es en este contexto que la joven activista convoca a destacados expertos de todo el mundo y de diferentes disciplinas, para ayudarnos a entender hacia dónde vamos y cuál es la verdad de la crisis. Entre los participantes podemos leer a Thomas Piketty, Margaret Atwood, David Wallace-Wells, Naomi Klein y hasta la misma Greta Thunberg, entre otros.

Ella misma ha dicho que: “Ha llegado la hora de que contemos esta historia y, quizá, hasta de que le cambiemos el final”. Cargado de datos y reflexiones, El libro del clima, con sus más de 500 páginas, propone y asombra con un resultado que busca señalar algunas soluciones que aún están en nuestras manos.

El libro está dividido en cinco apartados: Cómo funciona el clima (Escuchad a la ciencia antes de que sea demasiado tarde), Cómo está cambiando nuestro planeta (La ciencia no miente), Cómo nos afecta (No supimos atar cabos), Qué hemos hecho al respecto (No hablamos el mismo idioma que el planeta), Qué debemos hacer ahora (Podemos elegir un camino distinto) y una especie de epílogo que se titula Y ahora ¿qué?

Tal vez todavía estemos a tiempo.

Muchos ya lo calificaron como una “Biblia del clima”. Lo cierto es que nos encontramos con investigaciones científicas, apreciaciones, experiencias personales e individuales, así como colectivas, con las que estos destacados científicos, expertos, epidemiólogos, activistas, periodistas, pensadores, oceanógrafos, meteorólogos, ingenieros, líderes indígenas, economistas, psicólogos, filósofos y escritores buscan mostrar una visión global de la interconexión existente entre diferentes crisis que afectan al planeta y, por ende, a todas y todos nosotros.

Cada uno de los textos, de las opiniones, no solo busca responder el “qué” de la cuestión, sino también el “cómo” para revertirlo en un contexto de sostenibilidad. En palabras de la propia Thunberg, el conjunto de textos “Nos llevarán a la fuente de todo el problema”. Es decir, lograr visualizar el panorama completo y poder reconocer que hay relaciones entre las crisis de emergencias climáticas y ecológicas.

El premio Nobel de Literatura J. M. G. Le Clézio ha dicho que “Greta habla para ella, para su generación, pero también para sus hijos y, más allá de los seres humanos, para la Tierra entera, en su preciosa y frágil belleza. Escuchémosla. Tal vez todavía estemos a tiempo”.

La premura de las soluciones, o del asumir un estado de conciencia, debería ser inminente ante el estado de situación. Con el correr de la lectura, los textos dejan de asombrar debido a los datos y pasa a asombrar por la urgencia política y social que conlleva. Por ejemplo, “Cada año vertemos en nuestros océanos unos ocho millones de toneladas de residuos plásticos, cada día utilizamos unos cien millones de barriles de petróleo, cada minuto subvencionamos la producción y la quema de carbón, petróleo y gas con once millones de dólares, cada segundo talamos un área forestal del tamaño de un campo de fútbol”. La necesidad de cambios de comportamientos políticos, institucionales y sociales (individuales y colectivos) deja en evidencia que “No hay acciones individuales que puedan compensar algo así. Por mucho que lo intentemos, no podemos vivir de manera sostenible en un mundo insostenible”.

Una nota de aclaración sobre la portada que muestra la gravedad de la situación. En la portada del libro no se ven ni figuras, ni datos, ni personajes, ni palabras. Solo una serie de franjas verticales de color que muestran el progresivo aumento de las temperaturas globales. Impacta desde el inicio y por eso se aclara: “Cada una de las franjas de la cubierta de este libro representa la temperatura global media correspondiente a un solo año; comienza en la parte posterior con 1654 y acaba en la frontal con 2021. Los diferentes tonos de azul indican los años más fríos, y los de rojo, los más cálidos. La cruda banda de franjas de color rojo intenso que vemos en la parte frontal demuestra el rápido e inequívoco calentamiento que ha experimentado nuestro planeta en las últimas décadas”.