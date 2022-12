Luis Enrique: "Me gustaría que Argentina gane el Mundial por Messi"

Luis Enrique, ya exentrenador de la selección española, pasó por el stream de Ibai Llanos y habló de todo: su paso por la selección, las sensaciones que le dejó su equipo en el Mundial, las críticas recibidas y su deseo de que Messi levante la Copa del Mundo.

Tras la dura y sorpresiva eliminación en octavos contra Marruecos, el DT expresó: En 90 minutos se puede ir todo al garete. Es evidente que no hicimos buen partido contra Marruecos. Hago una lectura positiva. Ahora mismo estoy tranquilo y satisfecho de lo que hemos hecho. Generamos ilusión y ganas de ver a la Selección. Lo hemos percibido. Iban muchos jóvenes y niños a vernos al hotel".

El exfutbolista del Real Madrid y Barcelona fue muy criticado por la realización de streams durante el certamen, de todas formas, no le dio mucha importancia y hasta adelantó que desea hacer uno de despedida: "Hemos barajado la posibilidad de hacer un último stream. Igual hago un último de despedida, ¿por qué no?".

También fue muy cuestionado por la prensa española por su lista de convocados, ya que tenía a muchos jugadores que pasaron por el Barcelona y dejó de lado a muchos futbolistas con relación al Real Madrid, como es el caso del histórico defensor Sergio Ramos. Ante estas críticas respondió: "Me consuela que miro a mis compañeros, Southgate por ejemplo, dejó muchos afuera. Siempre van a decir 'te falta este', es un debate en el que ni entro, me contrataron para hacer mi trabajo. Me alivia el no hacerles caso a recomendaciones de nadie, no me interesa".

A la hora de analizar la eliminación, Luis Enrique le dio una gran banca a sus dirigidos y analizó a los cuatro semifinalistas: "Siento que hemos perdido una oportunidad muy buena porque el grupo era muy bueno. Miro a los semifinalistas y no veo a ninguno mejor que nosotros".

"Soy muy malo haciendo predicciones, pero me gustaría por Leo Messi que pudiera levantar la copa. Se lo merece por todo lo que le ha dado al fútbol", respondió ante la pregunta de quien quiere que sea el seleccionado campeón de Qatar 2022.

Luis Enrique solo ganó un partido en Qatar 2022

Con respecto a su jugador favorito de la Copa del Mundo, contestó: "Amrabat ha estado a un nivel muy alto. Marruecos tiene cuatro jugadores a un nivel espectacular. Ziyech ha estado muy bien, pero para mí Pedri es Harry Potter. Verlo jugar incluso en los momentos complicados. Lo más parecido que he visto es Andrés Iniesta pero no necesita comparación"

Sobre su futuro como entrenador, el ex Barcelona respondió: "Es la primera vez que alguien no renueva mi contrato. Quiero seguir entrenando en un club para desarrollar lo que hice en la selección. Eso ha sido un sueño. Se acaba esta etapa. Esperaré al inicio de la próxima temporada".

Sobre el cierre, Luis Enrique fue consultado por el chat sobre la posibilidad de volver a dirigir a La Roja: "Solo puedo hablar cosas positivas de la Federación Española, pero pues claro que volvería, aunque espero que sea dentro de muchos años porque quiero que le vaya bien a Luis de la Fuente".