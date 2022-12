Gran Hermano: Ariel Ansaldo, el nuevo "hermanito" con pasado marplatense

Este jueves Gran Hermano sacó sus nuevas cartas para ponerle algo más de pimienta al juego. El reality de Telefe sumó a dos nuevos participantes que ingresaron a la casa más famosa del país en una gala especial que tuvo picos de 24 puntos de rating. Ariel Ansaldo, el "parrillero", y la gemela Camila Latanzzio ingresaron al juego y revolucionaron a los "hermanitos" que desde hace dos meses est´án encerrados.

El primero en entrar fue Ariel, que tiene 45 años y se presentó como una persona divertida y muy alegre. El nuevo jugador es de Berazategui, licenciado en Comunicación Social, estudió teatro, hizo marketing, televisión, promociones, coordinó viajes de egresados. Un buscavidas que en plena pandemia armó una parrilla en su casa a la que bautizó "El quincho de Ansaldo".

“Era muy fachero, no sabés lo fachero que era. Y bueno, pasó la vida y las harinas. Me he convertido en una inmadurez hermosa de 140 kilos”, dijo divertido para que el público lo conozca. Ya adentro de la casa contó que ronca, que le gusta nadar, que vive con sus padres y que es hijo único. “Quiero entrar a la casa para hacer divertir a la gente y dejar de correr detrás de la guita. Si hay algo que me encanta, ante todo es reírme de mi mismo”, dijo el parrillero en el video de presentación que la producción puso al aire.

Ariel no tiene pareja ni hijos y resaltó que “a diferencia de mis amigos, nadie me quiere, nadie me extraña. Es lo mismo si estoy o no estoy. Mi perro, ponele. Teo, el que me quedó, tenía dos”. “Cuando entre a la casa los voy a volver locos, los voy a hacer divertir y me voy a divertir yo. Los voy a manipular, es más fuerte que yo. No voy a poder evitarlo”, aseguró sobre su juego.

Ya cara a cara con los "hermanitos", que lo recibieron con aplausos pero enseguida mostraron sus estrategias (Coti lo enfrentó enseguida con Alfa, al que no le gustó nada que entre alguien que sabe cocinar y le puede disputar su liderazgo), contó que durante muchos años trabajó en Mar del Plata.

Este viernes, uno de sus mejores amigos, Matías, contó en "A la Barbarossa" que cada verano Ariel viajaba a la costa a hacer promociones, una de sus principales actividades, que se codeó con famosos en suelo marplatense porque es muy entrador. "Ojalá se quede un poco más en la casa, pero si sale y le ofrecen hacer una obra de teatro, creo que la haría", comentó.

"De joven era un galán, ahora es otra persona, él mismo se dice "La tía Ariel", se lleva muy bien con nuestro hijos", relató su amigo. "Habla mucho, lo tratará de ir midiendo. Es muy sensible, hay que ver cómo afronta algunas situaciones, pero también sabe que es un juego, esperemos que no lo afecte emocionalmente", adelantó Matías.