Nahuel: "Es un lindo desafío volver a Mar del Plata"

Mientras se prepara para sorprender a sus fanáticos con "Targos", su tercer disco en el que fusiona tango y otros géneros musicales. Nahuel dará un recital que promete ser inolvidable y con un amplio despliegue en el Teatro Vorterix Club.

El show es una oportunidad única para ver al artista marplatense y vivir una noche a pura emoción, marcada por sus grandes éxitos como “Cien años de soledad”, “Tu y yo”, “Mariposas y mareo” y donde vas a poder escuchar “Que me enamoro”, “Boquita pintada” y “Dos” las canciones inéditas de “Targo”. Antes de su presentación, habló con 0223.

-¿Cómo te preparás para esta presentación en Vorterix?

-Muy entusiasmado, con la familia y los amigos cerca, con ganas de mostrar lo nuevo y de volver a cantar en mi ciudad que siempre es un placer y reconforta mucho sobre todo después de tanto tiempo lejos, además es un lindo desafío volver después de tanto y el reencuentro con la gente me motiva y me emociona mucho.

-¿Con que se va a encontrar el público?

-Creo que después de la pandemia todos cambiamos, a mi me modifico muchísimo, y post pandemia emprende este viaje de un año y medio es búsqueda personal y profesional, el cual me recargo de pilas, me enseño muchísimas cosas nuevas y pude llevar adelante y concretar cosas impensadas a la hora de la partida, creo que el publico después de tanto tiempo cambio y yo también, así que elegí para esta fecha contar con las canciones que nos unieron hace tiempo atrás y mostrarles lo nuevo, esta fusión que apareció estando lejos de casa, pero que me acercó a mis raíces aun más.

La puesta musical siempre esta pensada para que el publico disfrute muchísimo y en cuanto a lo demás estamos apuntando mas a un espectáculo teatral que a un show solo musical, es un trabajo que va llevar tiempo pero el sábado se vana ver los primeros destellos de estos cambios que comenzaron a venir y que nos tienen muy contentos.

-¿Cómo elegís el repertorio para cada show?

-Es difícil siempre cuesta dejar afuera canciones que te gustan compartir y que quizás el publico esta esperando, pero en este caso me costo un poco menos porque traemos las nuevas, que siempre son bien recibidas y combinadolas con las canciones que todos esperamos que suenen se amor un lindo tracklist. Hay sorpresas hay invitados y me genera mucha ansiedad que por primera vez canciones que estoy grabando tan lejos de casa suenen aca, donde todo empezó.

-¿Que nos podés adelantar de Targo? Es una suerte de retorno a tus raíces?

-Estoy en la búsqueda musical de algo nuevo pero que me identifique por completo, no dude en ir por mis orígenes y ahí empezó a desglosarse "Targo“. Es el encuentro entre mis primeros pasos en la música, los torneos Bonaerenses, mi maestro Alberto de Ulzurrum con su bandoneón en su casa de Chile y Bolívar, los ensayos y conciertos con la orquesta de tango de 15 músicos siendo un niño soñador y atrevido sin saber que esas locuras me marcarían para siempre, y por otro lado mi momento de hoy, que me encuentra mas experimentado, con muchas cosas vividas gracias al música, y al tango que fue mi primer amor, pasaron discos, festivales, compartí escenario con artistas increíbles en lugares míticos donde siempre soñé cantar, y en el parate pandémico empezó a resonar cada vez más "Targo", mi futuro tercer disco, donde busco fusionar mis orígenes con mi experiencia,

El bandoneón con bases de trap, hip hop, y sonidos electrónicos, pero siempre parado en el origen, rioplatense y porteño, Es un desafio muy grande que me tiene entusiasmado y me ayudo a volver a enamorarme de mi profesión. El tango te cuida... y a mí “Targo" me esta cuidando y enseñando mucho también.

-Del Nahuel que cantaba tango y folklore al artista en el que te transformaste hay toda una evolución... ¿Cómo la transitaste?

- Con mucha alegría, con mucho aprendizaje y tratando de ser consciente que el camino que elegí no es fácil, pero que tiene momentos mágicos donde uno tiene que aprovechar para disfrutarlos, porque son únicos e irrepetibles, agradezco mucho mis bases folclóricas y mis bases tangueras, aprendí mucho de los dos genero para componer, y hoy que estoy grabando un disco de tango fusión lo valoro mucho mas.

Tenemos una música muy hermosa a nivel global que hay que darle mas valor todos los dias ojalá mi próximo trabajo colabore con esa vidriera que necesitan nuestras raíces, y pueda llegar a lugares donde sume escuchar este tipo de géneros que son propios y que nos representan en el mundo.

-Compusiste junto a Diego Torres, actuaste, compartiste escenario con artistas de renombre internacional. ¿Sentís que te quedan materias pendientes?

- Siempre hay mas para soñar, pero las cosas que me regalo la música a mi, las llevo conmigo siempre, me siento afortunado de todas las cosas que me sucedieron y también soy agradecido con cada persona que formo parte de este proyecto para que esas utopías se cumplan, de cada artista aprendi algo y me sirvió para crecer, ojalá la vida y la musica me siga regalando esos momentos que me hacen felices a mi, y a los míos y nos incentivan para seguir creciendo.

-¿Cómo son tus días en Mar del Plata?

- Una locura! Jaja tratando de visitar todos y no fallarle a nadie, mucha familia, muchos amigos y mucho mar del plata, me gusta mucho volver y hacer lo mismo que hacia cuando vivía aca, los paseos, los lugares, como bien tanguero soy muy romántico y nostálgico de las cosas vividas y trato de volver a los lugares donde fui feliz o donde me tren un lindo recuerdo, Mar del Plata para mi es mi centro , mi base, en ningún lado me siento mas cómodo y escasa como aca, y siempre que regreso me hacen sentir bien y me acompañan. Soy agradecido de poder volver y recorrerla mi ciudad con tanta alegría.

-¿Cuáles son tus proyectos para 2023?

- Seguir tocando y componiendo y volver a Los Ángeles a terminar el disco que estamos gestando alla, Tsrgo, ya filmamos un video clip nos quedan dos mas por lo menos que tenemos ganas de rodarlo parte en buenos aires y parte en Los Angeles, para continuar con esta fusión de culturas que decidimos darle el nombre de Targo, y obviamente si dan los tiempos venir a presentarlo a argentina antes de finde año, es hermoso poder viajar y sumar experiencias de vida pero también es muy reconfortante el reconociendo en tu tierra, tenemos la suerte de poder hacer las dos y estoy muy agradecido de semejante privilegio.