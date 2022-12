"Dibu" Martínez, antes de la Final del Mundo: "Será difícil esta noche no pensar en lo que me costó llegar"

Emiliano “Dibu” Martínez fue el jugador de la Scaloneta que tomó la posta para hablar con los medios antes de la final que disputará Argentina contra Francia en el Mundial de Qatar 2022 e insistió en la importancia de jugar “con la cabeza fría” para que “la necesidad de ganar no juegue en contra” de las ambiciones que tiene el seleccionado nacional.

"La necesidad de ganar te puede llegar a jugar en contra. Obviamente lo primero hay que tener cabeza fría, en los primeros minutos de partido no ir a levantar a uno por el aire o hacer cosas que no hacemos normalmente. Tenemos jugar como venimos jugando”, sostuvo el “1” marplatense que defiende el arco de la Selección.

En este sentido, el hombre que juega en el Aston Villa ponderó “la necesidad de tener el control del partido” y de “notificar las contras” de los jugadores franceses “que son muy rápidos y se te meten abajo del arco en menos de diez segundos”. “Hay que tener la cabeza fría, saber que estamos jugando solo un partido de fútbol, y nada más. Será lo más difícil porque al mismo tiempo sabés que estás jugando una final del mundo también", reflexionó.

Martínez reconoció que Francia es “una gran selección” y que el equipo no responde a un “solo jugador”, en referencia a Kylian Mbappé. “Los 4 de arriba tienen sus recursos, peligrosísimos. Una gran defensa a nivel mundial, un gran arquero. Los recaudos los tenemos. Sabemos lo buenos que son arriba pero nosotros vamos a tratar de hacer nuestro juego y tratar de hacerles daño", aclaró.

El “Dibu”, por otra parte, destacó el nivel de Lionel Messi en este Mundial: "Lo veo feliz, como todo argentino, como se está viendo en la cancha. Vi un gran Leo en la Copa América, un jugador que fue de lo mejor que vi en mi vida, pero en este Mundial yo creo que dio un paso más adelante. Lo veo mucho mejor física y futbolísticamente. Y era difícil superar al Messi de la Copa América. Lo veo bien y eso nos genera mucha energía al equipo, teniéndolo al mejor con ganas y alegría. Nos ayuda muchísimo".

Además, el arquero titular de la Selección agradeció el permanente apoyo de la hinchada argentina. "Están cerca, yo los sentí muy cerca, en cada partido y cancha somos locales. El calor de la gente, antes de salir a jugar, te hace sentir como en Argentina", reconoció.

La raíz de Mar del Plata, presente

Durante la conferencia, el jugador evocó los inicios en la ciudad que lo vio nacer y los pasos que dio hasta llegar a consolidarse como el “1” indiscutido de Argentina. “Soy un luchador, desde los 12 años que me fui solo a Independiente, a los 17 al Arsenal de Inglaterra, y hasta los 27 el argentino no me conocía como yo me merecía o como quería. Me fui muy chico, necesitaba ayudar a mi familia económicamente, me dijeron que tenía que subirme al tren para ayudar a mi familia. Lo hice sin pensar, por más que quería debutar en Independiente”, aseguró.

“Hoy en día tener a todo el pueblo argentino atrás mío defendiendo el arco de la Selección en una final del mundo, obviamente las emociones van a estar, pero ahí es donde soy frío mentalmente y cuando empiece el partido solo me enfoco en ganar y atajarles pelotas al rival, que es lo que más mejoré en mi carrera. Pero va a ser difícil hoy a la noche no pensar en todo lo que me costó llegar hasta hoy", confesó.

Martínez le recordó a los periodistas que es de Mar del Plata y que no “nació en cuna de oro”. “Por eso me identifico con la carencia de muchos chicos. Yo soy un pibe muy normal. No se me van los humos cuando las cosas van bien, ni me hundo cuando las cosas van mal. Tengo a mis amigos, mi familia, que siempre me llevan a los mismos lugares y me ponen donde tengo que estar", remarcó.

"Soy muy cariñoso con los chicos y si hay 50 chicos que se quieren sacar una foto, firmar algo, paso una hora o dos con ellos. Cuando voy a Argentina trato de hacer caridad con los nenes, es algo que me apasionó siempre porque vengo de un lugar en Mar del Plata donde no nací en cuna de oro, como se dice. Y siempre siento la necesidad de los chicos porque me siento identificado con ellos", explicó el "Dibu".